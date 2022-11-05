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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Tayfur Bingöl ile top toplayıcı arasında gerginlik! Maç sonu açıklama...

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#Beşiktaş#Tayfur Bingöl#Galatasaray
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Tayfur Bingöl ile top toplayıcı arasında gerginlik Maç sonu açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 22:31

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, maçın son anlarında top toplacıyla gerginlik yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın son anlarında Tayfur Bingöl ile top toplayıcı arasında gerilim yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.

MAÇTAN SONRA AÇIKLAMA

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunun Tayfur, yaşananlar şu ifadelerle anlattı:

Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor

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#Beşiktaş#Tayfur Bingöl#Galatasaray

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