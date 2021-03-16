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Futbol
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Younes Belhanda itirafı!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Younes Belhanda itirafı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sonlandırılan Younes Belhanda için başkan Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.

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Fernando Muslera'nın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığı imza töreninde konuşan Mustafa Cengiz, Belhanda kararından Fatih Terim'in olduğunu belirtti.

''FATİH TERİM'İN HABERİ VAR, ASLA SORUN YOK''

Mustafa Cengiz, ''Belhanda kararını yönetim aldı. Hocamızın her şeyden haberi var. Fatih Terim ile asla bir sorunum yok. Bunu değer verdiğimiz Galatasaraylı yorumcular da yaptı. Hocayı da zora sokmak istiyorlar. 'Sen neden devreye girmedin?' diyorlar'' sözlerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Younes Belhanda itirafı

DERBİ YORUMU

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi de değerlendiren Cengiz, ''Beşiktaş ve Fenerbahçe değerli rakiplerimiz, ikisi de üzülmesin'' dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Younes Belhanda itirafı

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