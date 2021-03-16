Son dakika: Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşme yeniledi! Transfer itirafı...

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattığı imza törenininde Muslera'nın dışında Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. İşte imza töreninde yapılan açıklamalar;





BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ: KAPTAN GİBİ KAPTAN MUSLERA

"Yanımdaki isim Muslera öyle bir isim ki herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tür saygınlıkları lafla alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin bile saygısını kazanmış bir isim. Çok sevdiğimiz bir insan. Tüm futbolcularımızın da sevdiği bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Fenerbahçe'de de Alex var, o da alınmasın. Simovic'ten sonra gol atan ilk kaleci. Galatasaray'da en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Bir sezonda en fazla maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi. 10 sezon oynadı, 14 kupa kaldırdı. 303 maçın 113'ünde gol yememiş. Maçların 3'te 1'inde gol yememiş, müthiş bir rakam. Bizim çok şeyimiz Muslera, her şeyimiz. Türkçesi de çok gelişti, Mert'e ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Sevgili Sneijder ve sevgili Drogba ile konuşurken yapılan bir espriydi. İnşallah Galatasaray'a başkan da olur. Kendisinden bu kadar memnunuz. Kendisine çok, çok teşekkür ediyoruz."

YENİ MAAŞI NE KADAR?

Mustafa Cengiz, ayrıca Muslera'nın yeni sözleşmede alacağı maaşı açıkladı. Galatasaray Başkanı, ''Fernando Muslera, 3 Milyon 750 Bin Euro maaş alıyordu. Büyük indirim yaptı ve 2,5 Milyon Euro'yu kabul etti.'' sözlerini kullandı.





ABDURRAHİM ALBAYRAK: MUSLERA BENİM SAĞ KOLUM

"Muslera benim sağ kolum diyebiliriz. Bu pandemi döneminde Selçuk İnan ile beraber iki kaptan, bütün futbolcularla görüştü. Hepsinden indirim yapmalarını talep etmiştik. Muslera, başta ben indirim yapayım dedi. Bu bir duruştur. Gerçekten iyi bir indirim aldı. İki tane arkadaşımız bu indirime katılmadı ama Muslera'nın bu davranışını asla unutmayacağım. Kendisine Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi. Bu teklife şahidim. Ama Muslera ''Ben Galatasaraylıyım, futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum'' dedi. Bu hareketiyle Galatasaray'da bir kez daha taht kurdu. Aldığı paradan büyük bir fedakarlık yaparak anlaşma sağladık. Birbirimizle sarıldık. Keşke o anları görüntüleyebilseydik. Neden bu günü seçtik peki? Muslera da bunu bilmiyor. Geçen sene Rizespor maçında sakatlanmıştı. Şimdi Rizespor maçından önce Muslera ile sözleşme imzalamayı uygun gördük. Şahsım adına Muslera'ya teşekkür ediyorum, uzun yıllar takımda kalmasını diliyorum. İlk sözleşmesinde de beraberdik. Devam ettiğimiz için çok mutluyum."

LUYINDAMA VE MARCAO MÜJDESİ

Abdurrahim Albayrak, diğer futbolcuların son durumu hakkında da konuşurken ''Luyindama ve Marcao ile yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaştık. Son durumu başkanımızın önüne getireceğiz'' dedi.





FERNANDO MUSLERA: GALATASARAY BENİM İKİNCİ AİLEM

"Bazen konuşma hazırlığı yaparsınız ama Mustafa Cengiz, Abdurrahim, Yusuf Bey'i dinledikten sonra bazı değişiklikler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bu sene kulübümdeki 10. senem. 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Bugüne kadar birçok takım arkadaşı ve yönetim ile çalıştım. Hepsinden çok şey öğrendim. Ülkemden 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama Türkiye'de ailem ile birlikte ikinci evimde yaşıyormuş gibi hissediyorum. Çok doğru bir karar vermişim."

"Galatasaray benim ikinci ailem. Sadece futbolculuk değil karakter ve insan olarak da burada geliştim, burada büyüdüm. İlk günden beri bana olan sevgi ve yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu. İkisi de burada doğdu, Türk sayılırlar. 3 sene daha bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum."

"Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, ilk günden beri bana destek olan Fatih Terim, beraber çalıştığım futbolcular, takım personelleri. Takım personellerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Öz kardeşim olarak gördüğüm Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan duygular da yaşıyorum. Daha önceki takım arkadaşlarım, kaptanlarım Selçuk İnan, Hakan Balta, Necati, Riera antrenör ama aynı başarı için uğraşıyoruz. Aklıma gelmeyen çok insan olabilir, onlardan da özür diliyorum. 10 sene içinde benimle olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum."

''BAŞKA YERDEN TEKLİFLER VARDI AMA GALATASARAY BENİM AİLEM''

"Bugün de evimdeyim. Herkesin en rahat hissettiği yer nasıl eviyse ben de evimdeyim. Abdurrahim Bey'in de söylediği gibi başka yerden teklifler vardı, başka şeyler olabilirdi ama Galatasaray benim ailem. Zaten ilk günden beri kafamda bir şüphe yoktu. Şimdi de evimde 3 sene daha kalmak için imza atacağım."

Soru: Fernando Muslera, Galatasaray'da 5. yıldızı görebilir mi?

Florya'ya geldiğim ilk günde verdiğim röportajı hatırlıyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim demiştim. Burada kaldığım süre boyunca kaç tane kupa varsa hepsine talip olmak istiyorum. Maksimum ne kadar kupa varsa hepsini kazanmak istiyoruz.

Soru: Buffon gibi ilerleyen yaşına rağmen oynamayı düşünüyor mu?

Buffon güzel bir örnek. 3 sene daha sözleşmem var. 3 sene sonra futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Geleceği düşünmeyi şu an düşünmek istemiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim.

Soru: Türkiye'de beğendiği kaleciler kim?

Rüştü Reçber'i ilk sıraya yazarım. Türk kalecilik tarihinin efsanelerinden. Mert'i beğeniyorum. Altay, Uğurcan, Ersin ve Göztepe'den İrfan Can'ı sayabilirim. Türk kaleciler çok iyi durumda.

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