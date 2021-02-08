Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zeytin dalı: "Düşmanımız değil"

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tek golle mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da Başkan Cengiz, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada derbi sonrası yaşanan gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

Kulüpler arasında gerginliklerin sol bulması adına yöneticilerin daha dikkatli konuşması gerektiğini belirten Mustafa Cengiz, "Ali Koç arkadaşımız, düşmanımız değil. Bu kültürü getirmek lazım. Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli." dedi.

Sarı lacivertli takımla rekabetin hep olması gerektiğine dikkat çeken Cengiz, "Sahada yeneriz, yeniliriz. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf bir delikanlıyı kışkırtabilir. Fenerbahçe bizi yener, biz Fenerbahçe'yi yeneriz. İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar yenersek de bu işin tadı olmaz. Tabii ama espri mahiyetinde söylüyorum" diye konuştu.

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