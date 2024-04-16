Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'deki seçim tarihi ile ilgili flaş açıklama: 'Mehmet Büyükekşi 'Evet' dedi!'

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da toplantı öncesi konuşanlar arasında yer aldı.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu yaz yapılacak olan seçim tarihinin erkene alınması gerektiğini söyledi.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

"SEÇİM HAZİRAN AYINDA YAPILMALI"

İmza kampanyasının artık bir gerekliliğinin kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimin haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı.

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"ALİ KOÇ İLE KONUŞACAĞIZ"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'la bugün konuşacağız. Adaylar konusunda henüz telaffuz edilen bir isim yok. Galatasaray'ın görüşü, Kulüpler Birliği'ndeki bütünlüğü bozmamak. Delegeler itibariyle imza verenler olacak vermeyenler olacak. Bu bölünmeyi gerektirir. Biz de birlikteliğimizi devam ettirmemiz için bu bölünmenin önüne geçelim diyoruz.

"BÜYÜKEKŞİ ERKEN SEÇİME 'EVET' DEDİ"

Büyükekşi erken seçime 'Evet' dedi. Bunun daha uygun tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da kendisiyle defalarca görüştüm. Türk futbolunun menfaati, bu seçimin daha erken yapılması. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim görüşümüz görüşerek ve mutabık kalarak bu erken seçimi yapmak.

HASAN ARAT: 'SEÇİM HIZLANMALI'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise, "Burada bugün Kulüpler Birliği aklıselim bir kararı alarak seçimi hızlandırmalıdır. Bu, Trük futbolu için kritik bir virajdır. Demokratik ve çok adaylı bir seçim olması lazım." dedi.