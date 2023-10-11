Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istifa eden Cemal Özgörkey'e tepki

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'deki görevinden, GS tore resmi hesabından yaptığı açıklamayla istifa eden Cemal Özgörkey'i eleştirdi.

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek şunları söyledi:

Cemal Özgörkey Bey'in açıklamasını dün gece gördüm. Çok üzüldüm. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, iştirakleri olan herhangi bir şirkette yönetim kurulu olmasını kimseyi rahatsız etmesini düşünemiyorum. Böyle bir şey aklımdan geçmez. Ayrıca daha vahim olanı, kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların istifa sebebi olarak Galatasaray Spor Kulübü başkanının yönetimde yer almasını göstermelerini sindiremiyorum. Kişisel bir şey olsa, şahsıma Dursun Özbek'e bir tavır olsa bunu tolere ederim, anlayışla karşılarım. Fakat, Galatasaray Spor Kulübü başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin. Galatasaray Spor Kulübü başkanı niye mağazacılığın yönetimine girdi, bunu açıklamakta fayda var. Galatasaray Mağazacılık AŞ, Sportif AŞ'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif AŞ, boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulu kararı almıştır. Bütün şirketlerin sahibi olan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kuruluna bu konuyu getirdik. Hem sportifte hem kulüpte oybirliğiyle yönetimde olmamın mağazacılığa büyük fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır.

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"GALATASARAY BAŞKANININ YÖNETİMDE OLMASI, İSTİFA SEBEBİ OLAMAZ"

İstifa eden kişiler arasında sadece Cemal Bey, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıydı. İstifa kişisel bir karar, şahsi alınan bir karar. O konuyla ilgili ben bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Benim bir şey söylememe gerek yok. Benim işaret etmek istediğim hususlar, üstüne basa basa söylüyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tüm camiayı temsil eder. Galatasaray Spor Kulübü başkanını, Galatasaray'ın sahibi genel kurul seçiyor. Bilahare yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, tüm yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Orada üyelerimize hesap vereceğim. Kabul etmediğim husus şudur, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Bu bir istifa sebebi olamaz. Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, karşı olabilirsiniz. Kişisel ise ben bunu tolere edebilirim. Burada egom hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Tekrar ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin.

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"BUNU AFFETMİYORUM"

İstifa eden kişiler arasında sadece Cemal Bey, yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısıydı. İstifa kişisel bir karar, şahsi alınan bir karar. O konuyla ilgili ben bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Benim bir şey söylememe gerek yok. Benim işaret etmek istediğim hususlar, üstüne basa basa söylüyorum, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı tüm camiayı temsil eder. Galatasaray Spor Kulübü başkanını, Galatasaray'ın sahibi genel kurul seçiyor. Bilahare yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, tüm yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Orada üyelerimize hesap vereceğim. Kabul etmediğim husus şudur, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Bu bir istifa sebebi olamaz. Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, karşı olabilirsiniz. Kişisel ise ben bunu tolere edebilirim. Burada egom hiçbir zaman ön plana çıkmaz. Galatasaray Spor Kulübü başkanı, makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Tekrar ediyorum, Galatasaray Spor Kulübü başkanının herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki arkadaşların istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin.

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"TFF'NİN SÜPER KUPA İLE İLGİLİ BİR ÇAĞRISI OLDU"

Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Bunu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz.