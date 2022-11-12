Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Futbolu manipüle edenlerle savaşımız sürecek

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalar yaptı.

Biraz dertleşmek istiyorum. Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferler çıkacağız. Gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi 1 saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp, o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar üzerine. Tek amaç var, tek amaç. İlk günden oluşturmaya çalıştığımız sevgi iklimini engellemeye çalışmak.

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"METİN GÖRGÜN İLE İLGİLİ İDDİALAR İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK"

11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar; tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu gerçeğe rağmen hiç utanmadan bizi suçlu, hatta katil ilan ettiler. Bu kişilerle ilgili hukuki süreci başlattık, takip edeceğiz. Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMAMIZ GEREK"

Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Amacımız, enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Bunun Galatasaraylılar tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunu Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık. Senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu durum, bir spor kulübü olan Galatasaray'a büyük sekte vurmaktadır. Azalan yayın gelirleri de büyük bir problem. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşması gereği gelirlerimizin kısmen %25'i, kısmen %50'si kesintiye uğradı. Bu kesintilere rağmen bu ödemeleri yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Galatasaray, bugün mevcut gayrimenkullerini proje yapmadan direkt satsa bile yine de borcunu kapatamıyor.

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MECİDİYEKÖY'DEKİ BİNANIN SATIŞI HAKKINDA...

Bu sebeple MECİDİYEKÖY Projesi bizim adımıza çok önemli. Mecidiyeköy binamızı, faiz yükünden kurtulmak için rezidans yapıp satma kararı aldık. Satmakta tek gayemiz 1 milyon 200 bin liralık günlük faiz ödemesinden kurtulmak. Yabancılara satış yapmak da planlarımız arasında var ancak biz önceliği üyelerimize vermek istiyoruz. Mecidiyeköy'deki rezidanslarımıza ilgi göstermesini bekliyoruz.

"KEMERBURGAZ'A GEÇMEMİZ MECBURİYET"

Florya'daki tesis, 40 sene evvel değerli başkanlarımız tarafından yapılmış. 40 sene evvel! 40 seneden beri tesis aynı. Gelişen futbol ekonomisine ve ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirsek biz hala 40 sene evvelki tesislerle şampiyon olmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'da günün koşullarına uygun bir tesis yapmalıyız. Göreve kim gelirse gelsin bu tesisi yapmak zorundadır. Yönetim kurulu üyelerimiz bunları yapmak için çok büyük fedakarlıklar yapıyor.