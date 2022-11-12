Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda Dybala sürprizi! Messi tarihe geçecek...

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20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi favori takımlardan gösterilen Arjantin'in kadrosu açıklandı. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazanma hedefinde olan Arjantin'de sakatlığı bulunan Paulo Dybala kadroya dahil edildi.

MESSI, RONALDO İLE BİRLİKTE TARİHE GEÇECEK

C Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile mücadele edecek olan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Portekiz forması giyecek olan Cristiano Ronaldo ile birlikte Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) ve Rafael Marquez’den (Meksika) sonra Dünya Kupası’nda beşinci kez oynayacak isimler arasına adını yazdırarak tarihe geçecek.

Arjantin'İN KADROSU

Kaleciler: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) and Geronimo Rulli (Villarreal)

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Savunma: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla)

Orta saha: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion)

Forvet: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Juventus), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).