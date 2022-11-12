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Fenerbahçeli Osayi-Samuel'e milli davet! İngiltere pasaportu vardı ama...

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#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Dünya Kupası
Fenerbahçeli Osayi-Samuele milli davet İngiltere pasaportu vardı ama...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 09:12

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel milli takım tercihini Nijerya'dan yana kullandı. Dünya Kupası öncesi Portekiz ile hazırlık maçı yapacak olan Nijerya'nın kadrosunda İngiltere doğumlu olan Osayi-Samuel de yer aldı.

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Fenerbahçe'nin 2020/21 sezonu devre arasında İngiliz kulüp QPR'dan transfer ettiği Osayi-Samuel'in milli takım tercihi belli oldu. 1997 yılında İngiltere'de doğan ve İngiliz pasaportu bulunan Osayi-Samuel, milli takım tercihini Nijerya'dan yana kullandı.

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Dünya Kupası öncesi Portekiz ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Nijerya'nın kadrosunda Osayi-Samuel de yer aldı. Başarılı oyuncu duygularını, "Nijerya Milli Takımı'na çağrılmaktan onur duyuyorum" sözleriyle ifade etti.

Osayi-Samuel, Portekiz maçında forma giymesi halinde ilk kez bir milli maça çıkmış olacak. Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak.

Fenerbahçeli Osayi-Samuele milli davet İngiltere pasaportu vardı ama...

 

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#Fenerbahçe#Osayi-Samuel#Dünya Kupası

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