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Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batumdan Ali Koça suç duyurusu
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

Galatasaray Başkan Adayı Prof.Dr. Süheyl Batum derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Dün önce “Haddinizi bilin” başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlayan Batum “Stat müdürüne saldırmak, darp etmek en basit tabiriyle ahlaksızlıktır” diye konuştu. Süheyl Batum daha sonra ise Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında tehdit, kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından ötürü suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

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DERBiDE TAŞKINLIK YAPAN 35 TARAFTARA 1 YIL STAT YASAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide, sahaya yabancı madde atan, taşkınlık çıkaran ve küfürlü tezahüratta bulunan 27 Galatasaray taraftarı ile stada meşale ve torpil sokan 8 Fenerbahçe taraftarı hakkında yasal işlem yapıldı. Yasal işleme tabi tutulan 35 taraftar, bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek ve maçlar sırasında polis merkezine giderek imza atacak. 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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