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Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Başakşehir
Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri ve ilk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 09:48

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye maçı iki ekip Süper Lig mücadelesinin ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki ekibin muhtemel 11'leri ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve ilk 11'ler.

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G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir önünde. Sarı kırmızılı takımın, Başakşehir ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması 20.30’da NEF Stadı’nda. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanacak mücadeleyi kazanan yarı finale çıkacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

M. Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksić, Serdar, Szysz, Figueiredo

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ZİRAAT TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Süper Lig’de açık ara liderliğini devam ettiren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Başakşehir’i konuk edecek. NEF Stadı’nda 20.30’da başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayınlanacak. İki takım kupada şimdiye kadar bir kez eşleşirken, o maçı da turuncu lacivertli takım 2-1 kazanmıştı. İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmayı ise Galatasaray 7-0 galip bitirmişti.

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NiCOLO ZANiOLO iLK KEZ 11’DE

Cimbom’da teknik direktör Okan Buruk’un Rashica’nın yerine Zaniolo’yu ilk kez 11’de oynatması ve İcardi’ye de yine ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. Performansı beğenilmeyen Adekugbe’nin yerine sol bekte Kazımcan görev yapacak. Tek maç eleminasyon sisteminin uygulandığı çeyrek finali kazanan yarı finale çıkacak. Beraberlik halinde uzatmaya gidilecek. Eşitlik bozulmazsa penaltılara geçilecek.

18- Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 23 kez finale kalırken, 18 kez de şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar kupayı müzesine en fazla götüren takım.

2- Türkiye Kupası’nda henüz şampiyonluğu bulunmayan Medipol Başakşehir sadece iki kez final oynarken, Beşiktaş ve Konyaspor’a kaybetti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Galatasaray#Başakşehir

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