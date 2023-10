Galatasaray - Ankaragücü maçına damga vuran Bahadır Güngördü, Spor Arena'ya konuştu! 'Icardi ve Muslera tebrik etti! Zaha'ya dedim ki...'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maça konuk ekip kalecisi Bahadır Güngördü damga vurdu.

Futbola Karabükspor altyapısında başlayan, A takıma çıktıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Bahadır, Ankara Demirspor ve 1461 Trabzon'da kiralık forma giydikten sonra Trabzonspor'a geri dönmüş ve 2019 yazında Bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.

Bir süre kulüpsüz kalan Bahadır, Ocak 2020'de Boluspor'a imza atmış, Eylül 2020'de ise Ankara Demirspor'a transfer olmuştu.

27 yaşındaki file bekçisi, 2021 yazından bu yana Ankaragücü'nde forma giyiyor.

SEZON REKORU KIRDI

Bahadır Güngördü, Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla bu sezon Süper Lig'de bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci oldu.

"ZAMAN GEÇİRDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Bahadır Güngördü, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Burada kazanmak zor. Takımımı ayakta tutabilmek için bazen zaman geçirmem gerekti. Galatasaray taraftarından özür diliyorum, kusura bakmasınlar." dedi.

SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Bahadır Güngördü, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. İşte Bahadır'ın açıklamaları...

“KALECİLİĞE, BABAMIN GETİRDİĞİ BİR ÇİFT ELDİVENLE BAŞLADIM”

Futbola başlama hikâyeni bizimle paylaşır mısın? Kaleci olma fikri nasıl oluştu?

Futbola Karabükspor’un altyapısında başladım. Altyapıda futbola başladığım zaman tabii ki her çocuk gibi ben de futbolcu olmak istiyordum. Babam 2 sene Almanya’da çalıştı. Oradan gelirken bana bir çift eldiven ve krampon getirmişti. Ben de o getirdiklerinin hevesiyle eldivenleri giyip antrenmana gitmiştim. O antrenmanda antrenörüm kalede bayağı iyi olduğumu gördü. Bana, “Oğlum artık sen kaleci olacaksın” demişti. Antrenörüme, “Hocam ben bu eldivenleri bugünlük giymiştim” dedim. Normalde forvet arkası oynuyordum. Hocam, “Hayır, ben seni çok beğendim. Sen çok iyi bir kaleci olacaksın” demişti. Babamın getirdiği eldivenlerle kaleciliğe bu şekilde başlamış oldum. O eldivenleri bir defa giydim, o günden bugüne kadar bir daha çıkarmadım.

“TRABZONSPOR ESTEBAN’I TRANSFER EDİNCE KONTENJANDAN DOLAYI KADRO DIŞI KALDIM”

Haberin Devamı

Trabzonspor’da bulunduğun süre boyunca Ankara Demirspor ve 1461 Trabzon’a kiralık olarak gönderildin. Trabzonspor’daki döneminde neler yaşandı?

5 sene Karabükspor’un altyapısında oynadıktan sonra A takıma yükseldim. Orada TFF 1.Lig’de şampiyon olup Süper Lig’e çıkmıştık. Ondan sonraki sene Trabzonspor’a takasım gerçekleşti. Ankara Demirspor’da 2 sene kiralık oynadım ve 3.Lig’de şampiyonluk yaşadım. Ankara Demirspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra Ünal Karaman beni Trabzonspor kampına çağırmıştı. Beni Slovenya kampına götürdüler. Kampı çok iyi geçirmiştim. O zamanlar orada Metin Aktaş hocam vardı ve beni 3.kaleci olarak düşünüyordu. Kalede Onur Recep Kıvrak ve Uğurcan Çakır vardı. Trabzonspor’a Esteban Alvarado’nun gelmesiyle ben kontenjandan dolayı kadro dışı kaldım. Devre arasına kadar gelişimime devam edeyim diye beni 1461 Trabzon’a kiralık olarak gönderdiler. O dönem Onur abi futbolu bırakmış, Esteban’ın da sözleşmesi feshedilmişti. Devre arasında Ünal Karaman beni yeniden kampa çağırdı. Devre arasındaki kampta yabancı takımlara karşı birkaç hazırlık maçında oynadım. Benim her şeyim tamam olduğu için Ünal Hoca ve diğer antrenörler, “Hayırlı olsun” dediler. 1461 Trabzon’dan sözleşmemi feshedecektim. Sonra ne kadar doğru bilmiyorum Trabzonspor’a transfer yasağı geldiğini, bu yüzden de transferimin gerçekleşmeyeceğini ve A takıma alamayacaklarını söylediler. Bende mecburen 1461 Trabzon’a dönmek zorunda kalmıştım.

Haberin Devamı

“OSMANLISPOR TRANSFER TAHTASINI AÇAMAYINCA 6 AY KULÜPSÜZ KALDIM”

Temmuz 2019’dan Ocak 2020’ye kadar kulüpsüz kaldığın bir dönem olmuş, daha sonra da Boluspor’a imza atmıştın. O süreçte neler yaşadın?

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu konumundaydım. Ondan sonra Ankara’da Osmanlıspor’dan teklif gelmişti ama Osmanlıspor’un transfer yasağı vardı. Bana son güne kadar transfer tahtasını açacaklarına dair söz vermişlerdi. Bende orada oynama şansı yakalamışken alt liglere gitmek istemedim. Ondan sonra transfer tahtasını açamadıkları için 6 ay boyunca kulüpsüz kaldım. Ama o süre boyunca sağ olsunlar Mustafa Dalcı ve ekibi bana çok sahip çıktı. Antrenmanlarıma orada devam etmiştim. Orada boşta kaldıktan sonra zaten son 1-2 ay kala oradan ayrıldım. Oradan da Boluspor’a gitmiştim.

Haberin Devamı

“GALATASARAY MAÇINDA HEDEFİM TAKIMIN DİRENCİNİ DAHA FAZLA SÜREYE YAYMAKTI”

Ankaragücü’nün bu sezon son 3 maçında da forma giyerken, dün gece Galatasaray maçındaki kurtarışlarınla ön plana çıktın. Maçtan önce böyle bir performans sergileyeceğini düşünüyor muydun?

Galip gelme adına zaten çok zor bir maç olacağını biliyordum. Sadece benim neler yapabileceğime odaklanmıştım. Takıma ne kadar yardımcı olabileceğime odaklanmıştım. Hedefim, taşıyabildiğim kadar takımın direncini daha fazla süreye yaymaktı. Benim ne yapacağım çok önemliydi. Galip gelmenin zaten çok zor olduğunu biliyordum. Maçı kazanmak veya kaybetmek aklımda yoktu. Başka bir şey düşünmedim. Bireysel performansımın nasıl olacağı ve takımıma ne kadar katkı sağlayacağım önemliydi. Odak noktam sadece buydu.

Haberin Devamı

“MANCHESTER CITY’NİN KALECİSİ EDERSON MORAES’İ İDOL OLARAK GÖRÜYORUM”

Dünkü maçta 12 kurtarış yaparak bu sezon bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldun. Performansınla ilgili ne düşünüyorsun? İzlediğin ve idol olarak gördüğün bir kaleci var mı?

Takımıma yeterince iyi destek olduğumu düşünüyorum. Onların direncini ve gardını iyi koruduğumu düşünüyorum. Takımımın direncini yüksek tuttuğuma inanıyorum. 12 tane kurtarışım var. Bu kurtarışların içinden 5-6 tanesi skora etki edecek düzeydeydi. Bu konuda kendimi tebrik ediyorum. Bu arada izlediğim, beğendiğim ve idol olarak gördüğüm kaleci olarak Manchester City’nin kalecisi Ederson Moraes var. Onu çok beğeniyorum ve yakın olarak takip etmeye çalışıyorum. Ederson’un, günlük hayatını, antrenmanlarını ve maçlarını takip ediyorum. Kendime yakıştırdığım kaleci olarak Ederson var. Hem fiziksel hem de özellik olarak kendimi Ederson’a benzetmeye çalışıyorum. Ederson’un iyi yönlerini ve neleri çok daha iyi yaptığını örnek alıyorum. Kendimi fiziksel olarak ona benzetiyorum.





“ICARDI BENİ TEBRİK ETTİ. MUSLERA, “YAPMAN GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIN” DEDİ”

Icardi ve Muslera ile maç içinde diyalogların olmuştu. Icardi’nin rekor serisini bitiren kaleci oldun. Ayrıca Icardi’nin kafa vuruşunu kurtardıktan sonra Arjantinli forvet seni tebrik etti. O an aranızda hangi konuşmalar geçti?

Muslera ile maç sonunda bir konuşmamız oldu. Muslera bana, “Yapman gereken her şeyi yaptın, çok iyi oyundu. Tebrik ederim” dedi. Zaman geçirme konusunda da, “Ben olsam ben de senin gibi oynardım” dedi. Icardi ile pozisyon sonrasında göz göze geldik. Bana gözlerini açtı ve gülümsedi. Pozisyon devam ettiği için hiç konuşmadı. Sadece geldi ve tebrik etti.

ZAHA’YA, “NE GOL AMA? SENİN ŞUTUNU GÖREMEDİM” DEDİM

Maç sonu Zaha ile bir konuşman oldu, sen bir şeyler söyleyince Zaha şaşırdı. O anda neler yaşandı?

Zaha’ya maç sonu, “Ne gol ama? Senin şutunu göremedim. Çok güzel goldü” dedim. O da ona biraz güldü ve teşekkür etti. Çok iyi goldü, topu en son filede gördüm.

“MAÇI YENİDEN İZLEDİM, İLK GOLDE MERT ÇETİN’E KESİNLİKLE FAUL YAPILDI”

Mert Çetin’in Kerem’in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun devamında taç oldu ve gol geldi. Ayrıca ikinci golde topun çizgiyi geçip geçmediğine dair ne düşünüyorsun? O anlarla ilgili gözlemlerin nelerdir?

Arkadaşlarla maçtan sonra pozisyonları değerlendirdik. Ben ilk golde Mert Çetin’e kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum, çok açık ve net. Net bir faul vardı ve Volkan Hoca’nın onu çalmasını beklerdim. Basit çalınabilecek bir pozisyondu ve düdüğü çalması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bugün geldim tekrardan maçı izledim, faulün kesinlikle verilmesi gerekiyordu. İkinci golde ben pozisyonu görmedim. Arkam dönüktü ve Sacha Boey vurduktan sonra ben yerdeydim. En son sadece Hayrullah’ın topu direğe vurdurduğunu gördüm. Ben de gol olmadığını düşündüm. VAR’dan baktıklarına göre herhalde yanılmış olamazlar, yanılmaları imkânsız diye düşünüyorum. Kamuoyu ne diyor o konu hakkında bilgim yok.

“BUNDESLİGA’DA OYNAMAK İSTERDİM, EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK”

Kariyer hedeflerinle ilgili ne düşünüyorsun? Bir gün Avrupa’da oynamak isteseydin bu hangi lig olurdu?

Avrupa’da oynamak her futbolcunun hayalidir. Benim de hayallerimin arasında bu var. Kendimle bazen dertleşiyorum. Belki daha erken yaşlarda Süper Lig’de oynayabilseydim tabii ki Bundesliga’da oynamayı çok isterdim. Bundan sonrası için de bilemiyorum, tabii ki hedeflerim her zaman var ve hiçbir şey için geç değil. Avrupa’nın herhangi bir liginde oynamayı isterim. Ankaragücü’nde ben çok mutluyum. Ankaragücü, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Bir Türk sporcusu olarak en büyük hedefim, A Milli Takım forması giymektir. O ortamda bulunmayı çok isterim. A Milli Takım, her Türk sporcusunun hayalidir. Hedeflerim bu şekilde. Çalışıp çabalıyorum. İnşallah nasip olur. Bu şerefi ve gururu yaşamak istiyorum. İnsan hayal kuruyor, çalışıp çabalayarak kendine bir hedef koyuyor. İnşallah Allah o günleri bana nasip eder. Orada bulunmayı çok isterim. Hedeflerim doğrultusunda elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Takdir tabii ki de hocalarımızın, gözlemcilerimizin ve bizi değerlendirenlerin. Onlara saygım sonsuz. Sıramızı bekleyeceğiz, inşallah nasip olursa da bir gün o formayı giymek istiyorum.