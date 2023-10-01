Galatasaray - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları! Top çizgiyi geçti mi? Torreira - Morutan pozisyonu...

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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Gaalatasaray - Ankaragücü maçındaki tartışmalı pozisyonları, beIN SPORTS'ta yayınlanan TRIO programında eski hakemler Deniz Çoban ve Bahattin Duran yorumladı.

İşte tartışmalı pozisyonlar ve hakem yorumları:

19. dakika: Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyon...

Deniz Çoban: Kesinlikle penaltıdan söz edemeyiz.

Bahattin Duran: Top pazu bölgesine geliyor. Kolla oynama yok. Devam doğru.

40. dakika: Torreira pozisyonunda Morutan'a çıkan sarı kart...

Deniz Çoban: Yüzüne gelmeden Torreira kendini atıyor. Bu oyuncu 2 dakika sonra atılsa olur mu? Yanlış kart.

Bahattin Duran: Oyuncular yardımcı olmuyor, kesinlikle yanlış kart.

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51. dakika: Sacha Boey'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?

Deniz Çoban: Dengesini kaybetmiş olabilir, hakemi aldatmış da olabilir diyemiyorum. Ama penaltı yok.

Bahattin Duran: Sacha Boey'e temas yok. Penaltıyı gerektirecek ihlal yok.

53. dakika: Galatasaray'ın beraberlik golü öncesi taca çıkan topta Kerem'in Mert'e faulü var mı?

Deniz Çoban: Bence golde bir şey yok. Mert faul alabilmek için ayaklarını sürüyor. Kerem'in üstten bir itmesi olabilir ama oyuncu düşmeye karar vermiş ve öyle gidiyor. Kerem'in kolu arkadan itiyor gibi gözüküyor. Hiçbir açıdan Mert'e faul göremedim. Kerem'in eli temas ediyor ama bu derece bir temas değil. Bu kadar basit temaslar faul olamaz. Ama maç içinde Volkan Bayarslan bu tip şeylere faul verdi.

Bahattin Duran: Bizim oyuncular, hakemlerin bunlara faul verdiğini bildiği için kendilerini kolay atıyorlar. Kerem, Mert'i bozmak için gidiyor ama ayakla müdahalesi yok. Dirsek eması var ama faul derecesinde değil. Ancak 28. dakikada Matej Hanousek'in Torreira'ya müdahalesine faul çalındı. O da faul değildi.

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Galatasaray'ın galibiyet golünde top çizgiyi geçti mi?

Deniz Çoban: Sosyal medyada buna 'Gol değil diyenler' gördüm ama top çizgiyi geçiyor. Yardımcı hakem de bunu çözmeliydi. Bu arada bu gol Sacha Boey'in. Toğ ağlara gidiyor zaten, kendi kalesine sayılmaz. İçeri giden topa rakip temas ediyor. Gol çizgisi teknolojisine de ihtiyacımız var. Sanırım 400 bin euro maliyeti var.

Bahattin Duran: Allah'tan VAR var. Yoksa ne tartışmalar olurdu. Top içerde, gol kararı doğru.

Galatasaray'DAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı kulüp gol anıyla ilgili sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: Göremeyenler için Sacha’nın gol anı.