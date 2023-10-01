Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Manchester United sınavı için çarpıcı yorum!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Rams Park'ta oynanan maçta çok sayıda pozisyona giren Sarı-kırmızılı takıma Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü 12 kurtarışla izin vermedi ve farklı mağlubiyeti önledi.

GALATASARAY'IN BU SEZON LİDER OLDUĞU İSTATİSTİKLER

Ankaragücü'nü 2-1 mağup eden Galatasaray, yakaladığı istatistiklerle ligin zirvesinde yer alıyor.

Rakip ceza alanında topla buluşma: 219

Toplam şut: 128

İsabetli şut: 43

Gol beklentisi: 14.66

İsabetli orta: 50

Hücum bölgesinde isabetli pas: 723

Önde top kazanma: 76

Kazanılan ikili mücadele: 373

Kazanılan hava topu: 126

ZAHA GOLLE TANIŞTI, DAVINSON SANCHEZ VE TORREIRA BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, 56. dakikada attığı şık golle skora beraberliği getirdi ve Sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı. Fildişi Sahilli futbolcu oyunuyla da beğeni topladı.

Haberin Devamı

Lucas Torreira, 15 sahipsiz top ve sekiz ikili mücadele kazanarak Mayıs 2021'deki Yeni Malatyaspor'da Gedson Fernandes'in ardından bu rakamlara ulaşan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

Yeni transfer Davinson Sanchez ise Ankaragücü maçında en çok pas arası yapan oyuncu oldu.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, köşe yazılarına maçı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: OLD TRAFFORD İÇİN UMUT VEREN BİR GECE

Galatasaray, dün gece sezonun belki de en yoğun, en konsantre 45 dakikasını oynadı: Birinci dakikadan 45+3’e kadar her an aktiflerdi, iştahlılardı, dinamiklerdi. Kerem’le, Zaha’yla, Tete’yle, İcardi’yle pozisyonlar buldular, muhteşem Bahadır’ı geçemediler sadece. İlk devreyi %71 topla oynama, 18 şut, 8 kornerle tamamladı sarı-kırmızılılar. Ancak tüm bu istatistiklerden daha önemlisi bence şuydu: Tamamlanamayan hücumlarda geri kazanma konusundaki başarı.

DAViNSON MÜTHiŞ OYNADI

Galatasaray’da bu konuda genelde Torreira’nın üzerine çok fazla yük binerdi. Ancak dün ilk 45’te Torreira kadar, hatta belki Uruguaylı’dan daha fazla katkı yapan bir isim oldu bu alanda: Davinson Sanchez. Kolombiyalı stoper, tamamlanamayan hücumların dönüşünde öyle doğru pozisyon alıyor, öyle etkili müdahaleler yapıyor ki ister istemez şunu düşündürdü bana bu performans: Eğer Kopenhag maçında Davinson sahada olsaydı belki de Galatasaray daha güçlü bir atak sürekliliği sağlayıp ilk golü atabilirdi. Kopenhag’a karşı ilk golü atabilseler hikaye de farklı gelişebilirdi haliyle.

Haberin Devamı

TEMPOYU HiÇ DÜŞÜRMEDi

Dün Seyrantepe’de ikinci yarının başında bu riskli oyunun bedelini ödedi sarı kırmızılılar. Kerem Demirbay hücumda hem kolay bir top kaybedip, hem de geri koşmayınca 1-0 geriye düştü Galatasaray. Ancak yedikleri golden sonra da demoralize olmayan, temposu düşmeyen bir takım vardı sahada. Bu yoğun futbolun ödülünü de gollerle aldılar zaten.

TESCiLLi BiR ZAHA GOLÜ iZLEDiK

Dün Galatasaray’da tamamlanamayan atakların dönüşünde müthiş müdahaleleriyle göz dolduran Davinson Sanchez’in yanı sıra ilk kez ilk 11’de oynayan Zaha’ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Kerem Aktürkoğlu’nun merkezde, Zaha’nın sol kanatta başladığı bu maçta Fildişili süperstar, Crystal Palace’taki şaşaalı günlerinden pasajlar sergiledi. Üç farklı pozisyonda iki kişinin arasından sihirle çıktı adeta. İyi futbolunu tescilli bir Zaha golüyle de süsledi. Hem Davinson’un hem Zaha’nın Salı akşamı Manchester United’a karşı başlayacaklarını düşünüyorum ben. Salı gecesi verilecek Old Trafford sınavı için umut vaat eden bir performans vardı dün sahada.

Haberin Devamı

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY ZOR BİR FUTBOL OYNUYOR

Galatasaray’ın salı gecesi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile oynayacak olması Ankaragücü karşılaşması öncesi bazı soru işaretlerini de berabere getiriyordu. Acaba sarı kırmızıların uluslararası yıldızları Manchester deplasmanınına takılıp düşük bir tempoyla mı oynayacaktı? Hiç de öyle olmadı. Aynı iştah, aynı kazanma arzusu, aynı coşku ile sürekli arayan bir Galatasaray vardı.

ANKARAGÜCÜ’NÜN GEÇiŞ PLANI 1 KEZ iŞLEDi

Ön alanda yapılan etkili pres ile Ankaragücü’nü çıkartmayan sarı kırmızılılar, topu kaybettikten sonra anında baskı yapıp atak devamlılığı sağladılar. Kaleci Bahadır’ın gollük birçok pozisyonda yaptığı kurtarışlar ilk yarının golsüz kapanmasına yol açtı. Ankaragücü, planladığı geçişi 1 kez yapabildiği maçta 1-0 öne geçse de golün ardından yoğunlaşan baskı ile birlikte Galatasaray kanat bekleri Angelino ve Boey’i daha fazla hücuma çıkartmaya başladı. Adeta bağıra bağıra gelen gol ilk kez 11’de oynayan Zaha’nın şık vuruşu ile durumu 1-1’e getirdi.

Haberin Devamı

MANCHESTER UNiTED MAÇI NEDEN OLMASIN

Galatasaray, zor bir futbol oynuyor. Arkada geniş alan bırakıp 2 bekini de hücuma çıkartınca Torreira’ya büyük iş düşüyor. Uruguaylı futbolcu da takımın bu ofansif kurgusunda en önemli role sahip kişi. Galatasaray dün 36 kez rakip kaleye şut attı. Çok yoğun bir baskı kurdu. Ankaragücü’nün kalitesi kısıtlı olabilir ama ZAHA ve Davinson Sanchez’in performansları ve fiziksel durumları da Manchester United deplasmanı öncesinde umut verdi. Manchester United sorunlu ve krizde olan bir takım. Özellikle de iç sahada problem yaşıyorlar. Dünkü tempo, coşku ve oyun Old Trafford deplasmanı öncesi neden olmasın dedirtti?

Haberin Devamı