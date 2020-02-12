Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. İki ekip bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Alanyaspor maçı hakkında merak edilenler...

Galatasaray ile Alanyaspor Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi kapsamında bu akşam karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.