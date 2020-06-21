Galatasaray 5 eksikle Gaziantep FK karşısında! Bu maça iddaa oynayanların %72'si...

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GALATASARAY - GAZİANTEP FK

Koronavirüs arası sonrası ilk maçına Rize deplasmanında çıkan Galatasaray, hem 3 puanı kaybetti hem de Fernando Muslera ve Florin Andone'yi...

İki isim de maç sırasında sakatlanıp sezonu kapattı, henüz iyileşmeyen Marcao ve cezalı durumdaki Ryan Donk ile Adem Büyük de Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Stoperde "Ahmet Çalık & Mario Lemina" ortaklığını görebiliriz. Emin Bayram sürprizi beklenebilir. Orta sahada Younes Belhanda ilk 11'de olabilir.

Gaziantep FK'nın ise salgın arası öncesinde 4 maçlık galibiyet hasreti vardı, dönüşü Ankaragücü beraberliğiyle yaptılar ve seri 5 maça çıktı...

Sarı kart gören Juinor Morais de cezalı duruma düştü. Sol kanat muhtemelen Mehmet Erdem Uğurlu'ya emanet olacak.

Mehmet Erdem'in hafta arası da iddialı açıklamaları vardı, "Bu ligdeki tüm takımlara karşı gücümüzü ispatlamış bir ekibiz. İnşallah bu karşılaşmadan 3 puan çıkaracak mücadeleyi göstereceğiz..." demişti.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın golcü ismi Olarenwaju Kayode, salgın arası öncesinde takımının deplasmanda attığı son 7 golün 4'üne doğrudan katkı sağlamıştı. (2 gol - 2 asist)

- Galatasaray salgın arası öncesinde iç sahada oynadığı son 12 resmi maçın 10'undan galibiyetle ayrılmıştı. (2 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%72'lik kesim, Rize deplasmanında 3 puandan fazlasını kaybeden sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK karşısında 3 puanla ayrılıp moral depolayacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN TERCİHİ...

Şampiyonluk hedefi ile başladığı son 8 haftada Rize deplasmanı deyim yerinde ise Galatasaray için ‘facia’ gibi geçti.

TD Fatih Terim’in Gaziantep FK maçında savunmada "Lemina - Ahmet Çalık" ikilisine görev vermesini bekliyoruz. Orta saha ve hücum hattını ise Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik galibiyette olduğu gibi sahaya sürecek. Yani merkezde "Belhanda, Seri & Ömer Bayram" görev alacak.

Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara alsa da hem zoru başarmak hem de Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşmamak adına kazanmak zorunda.

Eksiklere rağmen Galatasaray’ın sahaya çıkacak 11’i bu maçta galibiyeti koparacak güce sahip. Ben tüm handikaplara rağmen "Galatasaray kazanır" görüşündeyim.

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Fernando Muslera: Bir Süper Lig ve Galatasaray efsanesi!