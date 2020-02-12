Galatasaray 3-1 Alanyaspor (Maç Özeti)

Galatasaray'a galibiyeti getiren ancak yarı final bileti için yeterli olmayan golleri 10. dakikada Emre Akbaba ve 55. ile 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısı ise 31. dakikada Bammou'dan geldi.

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte Mariano, 90+5. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sebebiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

Galatasaray 3-1 Aytemiz Alanyaspor



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru), Seri (Dk. 82 Sekidika), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Ömer Bayram, Adem Büyük

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 63 Onur Bulut), Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bammou

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 (Penaltıdan) ve 85 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adem Büyük, Dk. 86 Donk, Dk. 90 8 Feghouli (Galatasaray), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 79 Salih Uçan, Dk. 85 Tzavellas, Dk. 90 7 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray)

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GALATASARAY 3-1 ALANYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Onyekuru'nun ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba'nın altıpasın önünden kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. 54. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bammou'nun ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

78. dakikada Seri'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Feghouli'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında ceza sahasında önce Feghouli sonra da Adem Büyük'ün vuruşları savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın altıpastaki vuruşunda meşin yuvarlağı Marafona çıkarttı. Dönen topa Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Belhanda'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Adem Büyük'ün arka direkte uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.





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