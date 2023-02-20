Galatasaray 23. şampiyonluk için 23 yılın rekorunu kırdı! Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

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Sarı kırmızılıların geçtiğimiz hafta 15 milyon Euro’ya Roma’dan satın aldığı Nicolo Zaniolo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Bonservis bedeli yönünden İtalyan 10 numarayı geçen tek isim, yine sarı kırmızılı kulübün 2000 yılında 17 milyon 50 bin Euro’ya Porto’dan transfer ettiği Brezilyalı santrfor Mario Jardel. 23 yaşındaki Zaniolo aynı zamanda Transfermarkt verilerine göre 30 milyon Euro’luk değeriyle Türkiye’nin en pahalı futbolcusu.

EMENİKE, DİAGNE VE BRUMA’YA 13’ER MİLYON EURO VERİLDİ

Kulüplerimizin bugüne dek bonservislerine en yüksek bedel ödediği 20 futbolcu, tahmin edileceği üzere 3 büyükler tarafından transfer edildi. Bu oyuncuların 11’ini Fenerbahçe, 8’ini Galatasaray alırken, Beşiktaş 1 oyuncuyla listeye girdi. Mario Jardel ve Zaniolo’nun ardından en pahalı üçüncü isim, Fenerbahçe’nin 2008 yılında 14 milyon Euro’ya Mallorca’dan transfer ettiği Daniel Güiza oldu. İspanyol futbolcuyu 13’er milyon Euro ile Emmanuel Emenike (Fenerbahçe) ile Mbaye Diagne ve Bruma (Galatasaray) izledi.

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FENERBAHÇE EMENİKE’YE İKİ KEZ BONSERVİS BEDELİ ÖDEDİ

Bonservislerine 10’ar milyon Euro verilen Moussa Sow ve Raul Meireles (Fenerbahçe) ile Younes Belhanda (Galatasaray), en pahalı oyuncular listesinde ilk 9 isim arasına girdi. Beşiktaş’ın bonservisine en çok para ödediği isim, 2009’da 8 milyon Euro’ya aldığı Rodrigo Tabata. Listenin bir başka dikkat çeken yönü, Fenerbahçe’nin Emenike’ye iki kez bonservis bedeli ödemesi oldu.

Sarı lacivertliler, Temmuz 2011’de Karabükspor’dan 9 milyon Euro’ya aldığı Nijeryalı santrforu bir ay sonra 10 milyon Euro’ya Spartak Moskova’ya satıp, 2013’te 13 milyon Euro’ya geri aldı.

FENERBAHÇE MEHMET TOPUZ’U 9 MİLYON EURO’YA ALMIŞTI

Emenike’nin 2 kez yer alması nedeniyle 19 futbolcunun bulunduğu listede Brezilyalılılar 4 oyuncu ile (Mario Jardel, Rodrigo Tabata, Josef de Souza, Maicon) başı çekti. Brezilyalı futbolcuları, 3 Senegalli (Mbaye Diagne-Galatasaray, Moussa Sow, Mamadou Niang-Fenerbahçe) , 2’şer Portekiz (Bruma-Galatasaray, Raul Meireles-Fenerbahçe), Bosna Hersekli (Elvir Baljic-Fenerbahçe, Zvjezdan Misimovic-Galatasaray) ve Faslı (Nordin Amrabat, Younes Belhanda-Galatasaray) izliyor. En pahalı 20 futbolcu listesindeki tek Türk, 2009’da 9 milyon Euro’ya Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçen Mehmet Topuz.

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TÜRK FUTBOL TARiHiNiN EN PAHALI 20 TRANSFERi

FUTBOLCU ÜLKESi SEZON GELDiĞi KULÜP YENi KULÜBÜ BONSERViS

1. Mario Jardel Brezilya 00/01 Porto Galatasaray 17.05

2. Nicolo Zaniolo İtalya 22/23 Roma Galatasaray 15

3. Daniel Güiza İspanya 08/09 Mallorca Fenerbahçe 14

4. Emmanuel Emenike Nijerya 13/14 S.Moskova Fenerbahçe 13

5. Mbaye Diagne Senegal 18/19 Kasımpaşa Galatasaray 13

6. Bruma Portekiz 13/14 Sporting Galatasaray 13

7. Younes Belhanda Fas 17/18 Dinamo Kiev Galatasaray 10

8. Raul Meireles Portekiz 12/13 Chelsea Fenerbahçe 10

9. Moussa Sow Senegal 11/12 Lille Fenerbahçe 10

10. Elvir Baljic Bosna Hersek 98/99 Bursaspor Fenerbahçe 9.5

11. Mehmet Topuz Türkiye 09/10 Kayserispor Fenerbahçe 9

12. Mamadou Niang Senegal 10/11 Marsilya Fenerbahçe 9

13. Emmanuel Emenike Nijerya 11/12 Karabükspor Fenerbahçe 9

14. Nordin Amrabat Fas 12/13 Kayserispor Galatasaray 8.6

15. Zvjezdan Misimovic Bosna Hersek 10/11 Wolfsburg Galatasaray 8.5

16. Stephen Appiah Gana 05/06 Juventus Fenerbahçe 8

17. Rodrigo Tabata Brezilya 09/10 Gaziantepspor Beşiktaş 8

18. Josef de Souza Brezilya 15/16 Sao Paulo Fenerbahçe 8

19. Maicon Brezilya 17/18 Sao Paulo Galatasaray 8

20. Simon Kjaer Danimarka 15/16 Lille Fenerbahçe 7.65