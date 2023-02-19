Galatasaray'a Muslera'dan güzel haber!

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Trabzonspor maçında sakatlanarak oyun dışında kalan Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı.

Uruguaylı file bekçisinin, 11 Mart’ta oynanacak Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

Tesislerde tedavi oluyor

5 Şubat’taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli eldiven, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor.

Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera’nın Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.