Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk: "Fenerbahçe-Alanyaspor maçında hakem 2 kırmızı kart vermedi" | 'Icardi güreşçi değil!'

Haberin Devamı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bugün sponsorluk töreni anlaşmasında gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin dün Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki pozisyonlara değinen Öztürk, hakemin iki kırmızı kart vermediğini ifade ederken Fenerbahçe lehine verilen penaltı için 'Çok ilginç karar' yorumunu yaptı.

Öztürk, "Fenerbahçe sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor. Bir algı operasyonu yürütüyor. 20 takım emek veriyor. Şampiyonluk, 'Ben sezon sonu bırakacağım, emeklilik ikramiyesi olsun' gibi bir şey değil. Hakem 2 tane net kırmızı kartı vermedi. 1 tane de çok ilginç bir penaltı var." ifadelerini kullandı.

"ICARDI GÜREŞÇİ DEĞİL"

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mauro Icardi, bir futbolcu biliyorsunuz, güreşçi değil. Fenerbahçe maçında bir oyuncuyla güreşe tutuldu. Birkaç hafta sahadan uzak kaldı. Penaltı verilmedi. Ama dün rakibimizin oyuncusu sanırım rüzgara kapıldı ve penaltı verildi."

Haberin Devamı

"BUGÜN KEYİFLİ GÜN, 13 HAFTA DAHA VAR"



Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, ligin devamı ve Sparta Prag maçı hakkında "Bugün keyifli bir gün. 13 hafta daha var, 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Sadece şampiyonlukta yarıştığımız rakibe değil, tüm lige bakmak lazım. 20 takımlı ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek. 7-8 tanesi onun sıkıntısında. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda, kendi rakiplerimize bakarken 13 maçın her birine aynı heyecanla ve aynı hedefe giderek bakıyoruz. Bizim gündemimizde Sparta Prag maçı var. Adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.