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GeriFutbol Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan son dakika 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan son dakika 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan son dakika 'Hasan Şaş ve Ümit Davala' açıklaması
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş'la yollarına devam ettiklerini söyledi.

Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi.

DHA'ya konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.

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