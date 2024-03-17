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Galatasaray 11'de 11 için Kasımpaşa önünde! Sakatlıklar...

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig
Galatasaray 11de 11 için Kasımpaşa önünde Sakatlıklar...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:12

Lider Galatasaray, 30. hafta maçında bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ev sahibi Kasımpaşa’da Erdem Çetinkaya, Galatasaray’da da Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray 11de 11 için Kasımpaşa önünde Sakatlıklar...

10 HAFTADIR KAZANIYOR

Ligde 17 haftadır yenilmeyen (15G, 2B) ve son 10 karşılaşmasını kazanan sarı kırmızılı takım bugün de 3 puan aldığı taktirde galibiyet serisini 11 maça çıkaracak.

Başarılı bir sezon geçiren ve haftaya 43 puanla 5. sırada giren Kasımpaşa, bugünkü maçtan puan ya da puanlar alarak Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

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#Galatasaray#Kasımpaşa#Süper Lig

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