Galatasaray 1 puan alırsa şampiyon! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde kimler var? Süper Lig'de son hafta, Misli'de Şampiyon iddaa oranları...

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FENERBAHÇE

Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de tam 5 isim cezalı!

İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde maç sonunda çıkan olaylar neticesinde PFDK'dan ceza aldı.

Michy Batshuayi (sarı kart) ve Alexander Djiku (kırmızı kart) maç içerisinde gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

Serdar Aziz, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in durumları belirsiz. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci maç saati netleşecek.

TD İsmail Kartal'ın "8+3 kuralı" nedeniyle Mert Müldür'ü sağ bekte kullanması, hücum merkezinde Serdar Dursun'la başlaması gündemde.

Birçok eksik nedeniyle Miha Zajc'ı uzun bir aradan sonra ilk 11'de görebiliriz.

Leonardo Bonucci profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkacak. Skor alındıktan sonra İtalyan stoperi de son kez Kadıköy'de izleyebiliriz.

İSTANBULSPOR

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Süper Lig'e haftalar önce veda eden İstanbulspor ise son 5 haftayı puansız geçti.

Sarı-siyahlı ekipte Demeaco Duhaney (kırmızı kart) cezalı. Eslem Öztürk ve Emir Kaan Gültekin sakat; Mehmet Yeşil ve Simon Deli şüpheli.

Kalede 2004 doğumlu Mücahit Serbest olacak.

TD Osman Zeki Korkmaz geçtiğimiz maçlarda 2005'li Baran Alp Vardar ve Tunahan Şamdanlı'ya da süre vermişti.

Jackson Kenio Santos'la gol arayacaklar. Brezilyalı oyuncuya hücumda Mendy Mamadou ve David Sambissa destek olacak.

İstanbulspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maçta toplam 12 gol izledik.

KONYASPOR - GALATASARAY

Son 3 hafta yenilgi yüzü görmeden 5 puan (1G 2B) toplayan Konyaspor, Galatasaray maçından 1 puan alırsa düşme hattında yer alan diğer takımların maçlarının sonucuna bakmadan ligde kalmayı garantiliyor!

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u yenmesi hâlinde, Galatasaray da şampiyonluk kutlaması yapmak için Konyaspor karşısında en az 1 puan almalı...

İki takımın hedefleri doğrultusunda kendisine yetecek olan 1 puan, iddaa oranı olarak 1,90 açıklandı. Şampiyon Oran'la 1,93'ten oynayabilirsiniz.

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Konyaspor'da Yasir Subaşı sakat, Marlos Moreno maç saati netleşecek.

Fenerbahçe karşısına 5'li bir savunma yapısıyla çıkan TD Ali Çamdalı, Samsunspor ve Kayserispor maçlarında ise 4'lü savunmayı tercih etmişti.

Galatasaray'da Hakim Ziyech (sarı kart) cezalı ancak sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk olasılığı nedeniyle tam kadro Konya'ya çıkarma yaptı.

TD Okan Buruk'un son haftalardaki 11'i bozması beklenmiyor. Tek fark; Ziyech yerine Kerem Aktürkoğlu oynayacak.

İki takım arasında Konyaspor ev sahipliğinde oynanan son 3 maçın tamamını yeşil-beyazlılar kazandı!

İki takım arasındaki son 4 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Fenerbahçe - İstanbulspor" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İY1" oldu!

%13'lük kesim sarı-lacivertli ekibin ilk 45 dakika sonunda önde olmasını bekliyor...

"Konyaspor - Galatasaray" maçına iddaa oynayanların %15'lik kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

ARŞİV - Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun geçen sezon Inter formasıyla attığı goller! İzleyelim...

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