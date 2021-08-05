Galatasaray 1-1 St.Johnstone (UEFA Avrupa Ligi maç özeti ve golleri)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol esi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Galatasaray'da 56. dakikada Fernando Muslera kırmızı kart gördü ve konuk ekip penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Kerr, 58. dakikada St. Johnstone'u öne geçirdi.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde ise sahneye Boey çıktı ve skora denge getirdi. Kalan bölümde ise gol olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımı belirleyecek olan rövanş maçı 12 Ağustos'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALA

3. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara'nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki

Kerem Aktürkoğlu'na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed'in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

55. dakikada Aytaç Kara'nın hatalı geri pasında, Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer, penaltı kararı verdi ve Muslera'ya kırmızı kartını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Kerr, kaleci Berk'in sağından topu ağlara yolladı:

0-1

60. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Boey, ceza sahasına girdi. Boey'in sağ çaprazdan yerden şutunda, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1

68. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban, meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken, May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Clark son anda kornere çeldi.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Kerem, Babel, Mohamed.

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane.