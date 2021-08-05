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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu! Yeni transfer hayran bıraktı
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Futbol
Haber Giriş: 05.08.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu! Yeni transfer hayran bıraktı

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Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu! Yeni transfer hayran bıraktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde oynadığı St. Johnstone maçında yeni transferlerden Sacha Boey'un performansı dikakt çekti. Ayrıca genç futbolcu, kariyerindeki ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi 3. elem turunda Galatasaray ile St. Johnstone'un kozlarını paylaştığı mücadelede yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

Galatasaray 1-1 St.Johnstone (UEFA Avrupa Ligi maç özeti ve golleri)
Galatasaray 1-1 St.Johnstone (UEFA Avrupa Ligi maç özeti ve golleri)

SACHA BOEY'A ÖVGÜLER

Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, 61. dakikada rakip ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formasıyla ilk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.

Ayrıca genç oyuncu, genel performansıyla da taraftarları memnun etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar;

Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu Yeni transfer hayran bıraktı

Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu Yeni transfer hayran bıraktı

Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu Yeni transfer hayran bıraktı

 

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.

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