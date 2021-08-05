Son Dakika Haberi... Galatasaray-St Johnstone maçına Sacha Boey damga vurdu! Yeni transfer hayran bıraktı

UEFA Avrupa Ligi 3. elem turunda Galatasaray ile St. Johnstone'un kozlarını paylaştığı mücadelede yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

SACHA BOEY'A ÖVGÜLER

Galatasaray'ın Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, 61. dakikada rakip ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formasıyla ilk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinin ilk golünü de atmış oldu.

Ayrıca genç oyuncu, genel performansıyla da taraftarları memnun etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan çok sayıda paylaşımda bulundu.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlar;







İLK KEZ SAHAYA ÇIKTILAR

Galatasaray'ın üç transferi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone mücadelesinde giydi.

Fatih Terim, yeni transferleri Berkan Kutlu, van Aanholt ve Sacha Boey'e ilk kez görev verdi.

Galatasaray'da kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı da sakatlığından sonra ilk kez takımdaki yerini aldı.