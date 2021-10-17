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Galatasaray 1-0 Konyaspor (Maçın özeti)

#Konyaspor#Galatasaray#Konya Gs
Galatasaray 1-0 Konyaspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisi 3 maça çıktı.

Galatasaray - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflarGalatasaray - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
Galatasaray - Konyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Seyrantepe'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, henüz 4. dakikada Mostafa Mohamed ile öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılıların puanı 17 oldu. Konyaspor ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.

23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

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35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.
Müsabaka, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Endri Çekici, Oğulcan, Bytyqi, Serdar, Amar.

 

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#Konyaspor#Galatasaray#Konya Gs

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