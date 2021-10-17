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Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon! Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Konyaspor
Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Son dakika haberi... Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan mücadeleye, konuk ekip savunmasının yaşadığı anlaşmazlık damga vurdu. Kaleci Sehic ile Skubic arasında yaşanan anlaşmazlığı Mohamed iyi değerlendirirken, Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdü.

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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçın hemen başında bulduğu golle öne geçerken, gol öncesi yaşanan pozisyon tartışma yarattı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Canlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor maçı

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Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ile Mbaye Diagne bekledi.

Fatih Terim, milli maç arası öncesinde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Babel, Feghouli ve Berkan Kutlu'nun yerine Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de sahaya sürdü.

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KONYASPOR SAVUNMASINDA ANLAŞMAZLIK

Mücadelenin 4. dakikası dolmadan Galatasaray, Konyaspor'un hatasını iyi değerlendirerek 1-0 öne geçti.

Savunma arkasına atılan topta Konyaspor'da Skubic ile Sehic anlaşmazlık yaşadı ve top, pozisyonu takip eden Mostafa Mohamed'in önüne düştü. Mısırlı golcü, topu boş kaleyle buluşturarak sarı-kırmızılıları öne geçirdi.

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

'POZİSYONDA FAUL VAR' İTİRAZI

Golün ardından Konyaspor'da hem futbolcular da yedek kulübesi, pozisyon esnasında Mohamed'in Skubic'e faul yaptığı iddia ederek golün iptal edilmesi gerektiğini savundu. Ancak Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi.

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

İKİ İSİM SARI KART GÖRDÜ

Hakemin gol kararı vermesi sonrası Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, topu tribünlere doğru vurdu ve sarı kart gördü. Teknik direktör İlhan Palut da 4. hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

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Sosyal medyada bazı taraftarlar pozisyonun faul olduğunu savunurken, bazı taraftarlar da pozisyonda faul olmadığını ifade etti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

MOHAMED ATMAYA DEVAM EDİYOR

Milli ara öncesinde Çaykur Rizespor'a karşı 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Mostafa Mohamed, gollerine devam ediyor.

Skubic'le Sehic'in anlaşmazlığını iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturan Mohamed, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

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SEZONUN EN ERKEN GOLÜ!

Mohamed'in 3. dakika 36. saniyede kaydettiği gol, sarı-kırmızılı takımın bu sezon kaydettiği en erken gol oldu.

'Anakonda' lakaplı Mohamed, geçtiğimiz sezonu 17 maçta 9 golle tamamlamıştı.

Son dakika: Galatasaray - Konyaspor maçına damga vuran pozisyon Futbolcular çılgına döndü, sosyal medya ikiye bölündü

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Konyaspor

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