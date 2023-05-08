Galatasaray 1-0 Başakşehir (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü 45+3'te penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Zirvede puan farkı 5

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Galatasaray puanını 73'e yükseltti ve 68 puanlı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile farkı 5'e çıkardı.

GALATASARAY 1-0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 45+8' Icardi (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



4. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi’nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens’in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens’in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed’in müdahalesi ile kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan’ın sol tarftan kullandığı taç atışında İcardi ön direkte kafa ile topu içeri çevirdi. Kale önünde Torreira’nın gelişine sert vuruşunda savunmada Ahmed Touba’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere çıktı.

26. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol tarafta topla buluşan Serdar Gürler’in pasında ceza yayı önünden Deniz Türüç’ün rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın müdahalesi sonrası kornere gitti.

29. dakikada Rashica’nın pasında sağ tarafta topla buluşan Boey’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’de kaldı.

45+6. dakikada Oliveria'nın sol taraftan açtığı ortada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler, VAR'da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Mauro Icardi'nin sağ ayağı ile yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Deniz Türüç’ün sol ayağı ile yaptığı sert şutta top kaleci Fernando Muslera’nın müdahalesi ile kornere gitti.

63. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Mahmut’un dokunduğu meşin yuvarlak, uzak kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

81. dakikada Kerem’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası kale önünde iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak savunmada Duarte’ye de çarparak üst kale direğine çarptı ve kornere gitti.