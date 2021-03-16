G.Saray’da yeniden tek forvetli sisteme dönüş

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim yeniden tek forvete dönüyor. 3-0 kazanılan Kayseri deplasmanında ileri uçta Muhammed ve Falcao’yu birlikte oynayan tecrübeli teknik adam, cuma günü yapılacak Çaykur Rize karşılaşmasında yeniden alışılageldik tek forvet düzenine geçecek. Terim bu nedenle iki yıldızından birini kesecek. Terim’in son iki maçta 3 gollük katkı sağlayan Falcao’yu Rizespor maçında ilk 11’de görevlendirip Muhammed’i ise gidişata göre hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Kayseri’de oyuna sonradan giren ve iki gol atan Henry Onyekuru’nun da yeniden 11’e döneceği öğrenildi. Terim’in cezalı Taylan’ın yerine ortada Etebo’ya şans vermesi bekleniyor.

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