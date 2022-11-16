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Futbolu bırakan Gerard Pique'ye 4 maç ceza! Lewandowski'nin de cezası belli oldu

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#Barcelona#Gerard Pique#Robert Lewandowski
Futbolu bırakan Gerard Piqueye 4 maç ceza Lewandowskinin de cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 16:38

La Liga'da Barcelona'nın Osasuna'yı 2-1 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Robert Lewandowski ve Gerard Pique'nin cezaları açıklandı. Kariyerinin son maçına yedek başlayan ve devre arasında hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart görerek son maçında süre alamayan Gerard Pique'ye 4 maç ceza verildi.

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İspanya La Liga'da Barcelona'nın Osasuna'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maça Lewandowski ve Pique'nin gördüğü kırmızı kartlar damga vurmuştu. İspanya Futbol Federasyonu, iki yıldız oyuncuya verilen cezaları açıkladı.

Maçın 11. dakikasında geriye düşen Barcelona'da Robert Lewandowski 11 ve 30. dakikalarda sarı kart görmüş ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Saha kenarına doğru gelirken parmağının üzerini iki kez burnuna değdirerek hakemi işaret eden Lewandowski'nin bu hareketi, hakemin uyuşturucu madde kullandığını ima ettiği yönünde yorumlanmıştı. Hakem Jesus Gil Manzano'nun da bu hareketi maç sonu raporuna yazdığı ortaya çıkmıştı.

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PIQUE SON MAÇINDA OYUNA GİREMEDİ

Bir süre önce Dünya Kupası arasına girerken futbolu bırakacağını açıklayan Gerard Pique ise, yedek soyunduğu Osasuna maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve son maçında oyuna girememişti.

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CEZALAR AÇIKLANDI

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çift sarı karttan kırmızı kart gören Lewandowski'ye otomatik cezasına ek olarak hakeme saygısızlık ettiği gerekçesiyle iki maç ceza verildiği ifade edildi. Polonyalı golcü toplam 3 maç takımını yalnız bırakacak.

Futbolu bırakan Gerard Pique'ye ise hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza verildi.

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#Barcelona#Gerard Pique#Robert Lewandowski

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