"Futbolda şike kumpası" sanığı avukatın 15 yıla kadar hapsi istendi

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya şikayetçi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün avukatı da katıldı.

Duruşma savcısı celse arasında sunduğu mütalaasında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak istediğini, bunu da Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmak istediğini, bunun için de örgütün sevmediği kulübün başkanı Aziz Yıldırım’ı seçtiklerini aktardı.

Sanığın şike soruşturmasında o dönem ifadeleri alınan Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi’ye, Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermek için ikna etmeye çalıştığı, bu şekilde hareket ederek örgütün kurgulayıp yürütmüş olduğu sözde şike soruşturmasına delil oluşturmaya çalışarak örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket ettiği belirtildi.

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"AZİZ YILDIRIM’I VER KURTUL" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ



3 Temmuz 2011’de düzenlenen sözde şike operasyonuyla Aziz Yıldırım’ın tutuklandığı, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına "Aziz Yıldırım’ı ver kurtul" şeklinde Yıldırım aleyhine ifade vermek için yönlendirdiği, bu doğrultuda örgütün amaçlarından olan hem Aziz Yıldırım’dan kurtulmayı, hem de futbol takımını ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Mütalaada, sanık Cemalettin Mutlu’nun "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ



Sanık Cemalettin Mutlu, hakkındaki yurt dışı yasağının ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Adli kontrollerin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanık tarafına süre vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Cemalettin Mutlu’nun, Aziz Yıldırım’ın tutuklandığı "futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şekip Mosturoğlu ve Ahmet Çelebi gibi kişileri cezaevinde ziyaret ederek tahliye edilecekleri yönünde teşvikle Aziz Yıldırım aleyhine ifade vermeye zorladığı kaydedildi.

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Cemalettin Mutlu’nun bu şekilde örgütün kurgulayıp yürüttüğü soruşturma dosyasına delil oluşturmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.