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Futbolcu izlemek için gittiği Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti

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#Kocaelispor#Ekrem Can#Sıtma
Futbolcu izlemek için gittiği Nijeryada sıtmaya yakalanan Kocaelispor yöneticisi Ekrem Can hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 12:10

Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya’da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, 15 gün önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesisleri ziyaret eden Can, sporcuları izledi. Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın sorunları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Can’ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada; "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can!" ifadeleri kullanıldı.

 

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#Kocaelispor#Ekrem Can#Sıtma

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