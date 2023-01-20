Futbol Para Ligi'nin şampiyonu Manchester City!

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Deloitte firması tarafından hazırlanan Futbol Para Ligi’nde 2021-22 sezonunun şampiyonu Manchester City oldu. İngiltere Premier Lig’de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan City, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde yer aldı. 2021-22 sezonunu 731 milyon Euro gelirle birinci sırada kapatan Manchester City’yi, 713.8 milyon Euro ile İspanyol devi Real Madrid takip etti.

MANU TARİHTE İLK KEZ LIVERPOOL'A GEÇİLDİ

En çok gelir elde eden 30 kulübün 16’sını İngilizler oluştururken, İspanya’dan 5, İtalya ve Almanya’dan 3’er, Fransa, Portekiz ve Hollanda’dan 1’er takım listeye girdi. Real Madrid’in 713.8 milyon Euro ile ikinci sırada yer aldığı listede Liverpool, 701.7 milyon Euro ile üçüncü basamakta kendine yer buldu. Tarihte ilk kez Liverpool’a geçilen Manchester United, 688.6 milyon Euro ile 4. oldu.

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PSG 654.2 MİLYON EURO İLE BEŞİNCİ

Fransa'dan ilk 30’a giren tek kulüp olan Paris Saint-Germain (PSG) 654.2 milyon Euro ile beşinci basamakta yer alırken, 653.6 milyon Euro gelir elde eden Alman devi Bayern Münih altıncı, Barcelona ise 638.2 milyon Euro ile yedinci sırayı aldı. 2006’dan bu yana yayımlanan Futbol Para Ligi’nde geçen sezon ilk 20 sırada bulunan takımların 11’ini İngiltere Premier Lig kulüpleri oluşturdu.