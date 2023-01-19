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Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldo'dan goller)

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#Ronaldo - Messi#Riyadh#Psg
Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldodan goller)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 22:08

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin belki de son kez karşı karşıya geldiği maçta PSG, Riyadh All Star'ı 5-4 mağlup etti. Lionel Messi 1, Ronaldo ise 2 gol attı.

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Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin belki de son kez karşı karşıya geldiği maçta Al Nassr ile Al Hilal karması Riyadh All Star, Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Riyadh All Star ile Paris Saint-Germain, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Fahd Uluslararası Stadyumu'nda karşılaştı.

Ronaldo ile Messi Aralık 2020'den sonra ilk kez karşı karşıya geldiği ve 'Son Dans' olarak nitelendirilen maçı PSG 5-4 kazandı.

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PERDEYİ MESSI AÇTI

Tarihi maçın gol perdesini 3. dakikada Lionel Messi açtı. Karşı karşıya pozisyonda şık bir dokunuş yapan Arjantinli yıldız takımını öne geçirdi.

Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldodan goller)

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RONALDO PENALTIDAN ATTI, PSG KIRMIZI GÖRDÜ, NEYMAR PENALTI KAÇIRDI, RONALDO BİR DAHA ATTI

Riyadh All Star, 33. dakikada penaltı kazandı. Hava topuna çıkan Navas'ın yumruğu Ronaldo'nun yüzüne isabet edince hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Ronaldo skoru 1-1'e getirdi.

PSG'de Bernat 39. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. PSG 43. dakikada Marquinhos'un golüyle 2-1 öne geçti. 45+3'te Neymar'ın penaltısını kaleci Al Owais kurtardı.

Dakikalar 45+6'yı gösterirken Ronaldo bir kez daha sahneye çıkıp skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldodan goller)

PSG İKİNCİ YARIYA AĞIRLIK KOYDU

Riyadh All Star'da ikinci yarının başında Talisca oyuna girdi. İkinci yarıda PSG daha etkiliydi. 53. dakikada Sergio Ramos'un golüyle skor 3-2'ye geldi. 56. dakikada Hyun Soo Jang'in kafa vuruşuyla skor yeniden eşitlendi.

60. dakikada Mbappe'nin kullandığı penaltıda top ağlara gitti ve PSG bir kez daha öne geçti: 4-3

YILDIZLAR AYNI DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Maçta dakikalar 62'yi gösterirken Ronaldo, Messi, Neymar ve Mbappe alkışlar eşliğinde kenara geldi.

SKORU TALISCA BELİRLEDİ

PSG, 78. dakikada Ekitike'nin golüyle skoru 5-3'e getirdi. Maçın sonucunu ise 90+4. dakikada Anderson Talisca'nın attığı şık gol belirledi: 5-4

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MAÇIN ADAMI RONALDO SEÇİLDİ, PSG KUPA ALDI

İki gol atan Cristiano Ronaldo son düdüğün ardından maçın adamı seçilirken futbolculara madalya, maçı kazanan PSG'ye ise kupa verildi.

RIYADH ALL STAR 4-5 PSG

GOLLER: 3' Messi, 34' Ronaldo (P), 43' Marquinhos, 45+6' Ronaldo, 53' Ramos, 56' Soo Jang, 60' Mbappe (P), 78,' Ekitike, 90+4' Talisca

KIRMIZI KART: 39' Bernat (PSG)

İlk yarı sonucu: 2-2

 

İLK 11'LER

Riyadh All Star: Al Owais, Albulayhi, Hyun Soo Jang, Abdul Hamid, Al Ghanam, Martinez, Alkhaibari, Gustavo, Al Dawsari, Ronaldo, Marega

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappe

Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldodan goller)

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Riyadh All Star 4-5 PSG (Messi ve Ronaldodan goller)


 

 

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#Ronaldo - Messi#Riyadh#Psg

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