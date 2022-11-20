Futbol, iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerine sorduk! İşte Türkiye’nin Dünya Kupası favorileri | Ersun Yanal, Hikmet Karaman, Acun Ilıcalı, Hamit Altıntop

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İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliğinde kış mevsiminde düzenlenen ve 300 milyar dolar gibi inanılmaz bir paraya mal olan turnuvayla ilgili ülkemizin önde gelen teknik adamları, sanatçılar ve iş insanlarına 3’er soru sorduk. Böylelikle hem tahminlerini hem de favorilerini öğrendik...

SORULAR:

1- Dünya Kupası için favorileriniz? Finali hangi takımlar oynar?

2- Sürpriz yapmasını beklediğiniz takımlar?

3- Kupaya damga vurmasını beklediğiniz en iyi futbolcu adayınız?

ERSUN YANAL

1- Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa favorilerim. Finali İspanya ile İngiltere oynar.

2- Sürpriz adaylarım Danimarka, Japonya, Senegal.

3- Paqueta (Brezilya), Romero (Arjantin), Jude Bellingham).

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HiKMET KARAMAN

1- Favorilerim Brezilya ile İspanya. Finali de ikisi oynar.

2- Bu turnuvadan sürpriz çıkmaz.

3- Kevin De Bruyne (Belçika), Jude Bellingham (İngiltere).

ACUN ILICALI

1- Arjantin-Brezilya hayalim var. Favorilerim de bu iki takım.

2- Sezon ortası olduğu için sürpriz takım çıkması zor.

3- “Bu Messi’nin Dünya Kupası olacak” diyorum.

HAMiT ALTINTOP

1- Favorim Arjantin. Finali Arjantin ile Brezilya oynar.

2- Sürpriz adaylarım Uruguay ve Danimarka.

3- Musiala (Almanya), Bellingham (İngiltere), Messi (Arjantin), Neymar (Brezilya).

ÖMER ERDOĞAN

1- Favorim Fransa. Finali Fransa ile Arjantin oynar.

2- Belçika sürpriz takım olabilir.

3- Kylian Mbappe (Fransa).

RECEP ÇETiN

1- Favorim Arjantin. Finali Brezilya ile Arjantin oynar.

2- Senegal ve Uruguay takımları sürpriz yapabilecek potansiyele sahip.

3- Neymar (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin)

CEVAT GÜLER

1- Şampiyonluk favorim Arjantin. Finalde Arjantin ile Almanya karşılaşır.

2- Hollanda sürpriz adayım.

3- Lionel Messi (Arjantin), Jude Bellingham (İngiltere).

ERTUĞRUL SAĞLAM

1- Finali Almanya ile Arjantin oynar, Belçika, İngiltere, Fransa zorlar.

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2- Sırbistan ve Danimarka sürpriz yapabilir.

3- Pedri (İspanya), Vinicius Jr. (Brezilya), Musiala (Almanya), Vlahovic (Sırbistan)

ÜMiT KARAN

1- En büyük favorim Arjantin. Finali Fransa ile Arjantin oynar.

2- Senegal sürpriz yapabilir.

3- Lionel Messi (Arjantin)

GİRAY BULAK

1- Favorilerim Arjantin, Belçika, Brezilya, İspanya, Fransa.

2- Katar sürpriz yapabilir.

3- Kevin de Bruyne (Belçika), Kylian Mbappe (Fransa).

ŞENOL USTAÖMER

1- Favorim Fransa. Finalde Brezilya ile Fransa karşılaşır.

2- Belçika ve İngiltere sürpriz yapabilir.

3- Kylian Mbappe (Fransa).

FERHAT GÖÇER

1- Favorilerim Brezilya ile Fransa. Finali de bu iki takım oynar.

2- Sıcak hava nedeniyle bir Afrika takımı sürpriz yapabilir.

3- Vinicius Jr. (Brezilya).