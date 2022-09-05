Furkan Korkmaz, tüneldeki kavgayı anlattı: "Üzerimize koşarak saldırdılar, kendimizi savunduk"

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Gürcistan maçında rakip oyuncunun tahriklerinin ardından oyundan ihraç edilen Furkan Korkmaz yaşananları anlattı.

Karşılaşma sonu tünelde yaşananlara dikkat çeken Korkmaz, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk." dedi.

Yaşananların kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Korkmaz, sözlerini "Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim." şeklinde sürdürdü.

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NELER YAŞANDI?

FURKAN KORKMAZ VE ATAMAN DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncu da diskalifiye edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cedi Osman'a çıkan sportmenlik dışı faul sonrasında yaptığı itiraz nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği görüldü.

KORİDORDA SKANDAL SALDIRI

Maç sonu o anları anlayan A Milli Basketbol Takımı'nın antrenörü Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalfiye edildikten sonra koridor rakip takımın 2-3 oyuncu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek şey değil" dedi.

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ÖMER ONAN: BU TURNUVAYI TERK EDERİZ

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle" şeklinde konuştu.

ÖMER ONAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

Maç içinde gerginlik olabilir. Karşılaşmadan iki oyuncu atıldı. Furkan ve kondisyonerimiz koridorda giderken, oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Oyuncuya, soyunma odasına gelen bir saldırı olmaz. Maç bitti, kaybettik, soyunma odası önünde iki tarafımızda 30’ar polis ittire ittire kavga çıktı. Bizimle Gürcistan’ın resmi polisi fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA’ya sesleniyoruz; çok açık ve net. Ben FIBA’nın yetkililerine de söyledim. Kimse kendini kandırmasın, kimseyi de aptal zannetmesinler. O koridordaki bütün kameraları dakika dakika, bir saniyesi eksik olmadan bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz bu turnuvayı terk ederiz. Biz yıllarca Avrupa Şampiyonası yaptık, hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Burada 12 tane oyuncu koridorda; biz neredeyse yumruk yumruğa Gürcistan polisi ile birbirimize gireceğiz... ‘Açılın’ diyoruz, açılmıyorlar. Arkadan Gürcistanlılar geliyor laf ediyorlar. FIBA’ya çok açık ve net diyoruz: ‘Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 dakika kayıp...’ Tüm kameralara tek tek bakılacak, onun üzerine alınacak kararı da göreceğiz. Eğer bunu çok ivedi bir şekilde yapmazlarsa, kusura bakmayın ama bizim kendi oyuncularımız çok değerli. Kıllarına zarar gelmesine izin vermeyiz. Turnuvadan da çekilir gideriz...

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"BÖYLE TURNUVA YAPILMAZ, TÜM KAMERA KAYITLARINI GETİRECEKLER"

Böyle turnuva yapılmaz. Buradaki en büyük hata FIBA’nın. Geldiğimiz günden bu yana bin tane eksiklik var. Oyuncular otelden salona 45 dakikada gidiyor. Oyuncuların güvenliğini sağlayamıyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Tekrar söylüyorum; Hidayet Başkan'la da konuştuk. Konsolosla da konuşacağız… Güvenlik isteyeceğiz. Belli ki bizi korumayacaklar. Dediğim gibi bizim önümüze tüm kameraların kayıtlarını getirecekler, bakacağız ne olmuş… Herkes görecek. Bunları sağlamadıkları durumda buradan ayrılırız.

"BU İŞİN SORUMLUSU FIBA"

Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız tutulacak tarafı yok. Oynamayan oyuncular, Shengelia... Maç oynamayan 3 kişi soyunma odasına gider mi? Kenarda oturan oyuncu geliyor. Maç sonrasında polis iki taraftan nedense bizim soyunma odamızda güya bizi koruyorlarmış ittiriyor. Yumruk yumruğa girecektik… ‘Gidin’ diyoruz, gitmiyorlar.. İtişme kakışma… Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu kadar fütursuz, bu kadar kendini bilmez insanların bir arada toplandığı. Ama dediğim gibi FIBA bu işin sorumlusu. FIBA’nın nasıl ceza vereceğini göreceğiz. Hiç kimse geçiştirmesin.

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"KURAL HATASINA İTİRAZ ETTİK"

Kural hatasına itiraz ettik. Kaptanın imzası gerekiyordu. O da hemen itiraz etti, parasını yatıracağız. Avrupa Şampiyonası’nda net kural hatası. Tartışılacak şey yok. Maç tekrar oynanacak mı göreceğiz. Almanya – Litvanya maçında da çok net bir kural hatası olmuş. Hep birlikte göreceğiz.”

MAÇ SONUCUNA İTİRAZ

Ayrıca Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti. Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.

Maç sonrası Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati durmadığı için sonuca resmen itiraz etti.

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BİR DEĞİL, İKİ KURAL HATASI YAPILDI

Gürcistan’a ikinci uzatma sonunda 88-83 mağlup olan A Milli Takımımız, karşılaşmadan sonra FIBA’ya kural hatası itirazında bulundu. Eski FIBA hakemi Necip Kapanlı, karşılaşmada 1 değil, 2 kural hatasını yapıldığı değerlendirmesini yaptı.

Millilerin itiraz gerekçesi; Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze’nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saatinin tam 22 saniye durdurulmaması.

NECİP KAPANLI YORUMLADI

Maçın daha önceki bölümünde sportmenlik dışı faulü olan Furkan Korkmaz ile Gürcistan’dan Duda Sanadze’ye karşılıklı teknik faul verildi.

Kurallar gereği Furkan bir sportmenlik dışı, bir teknik faul aldığı için diskalifiye edilmiş oldu. Hakemler daha sonra gerginlik sürünce iki oyuncuya da diskalifiye edici faul kararı gösterdiler.

Furkan zaten daha önce atılmış olduğu için, yani bu maç için oyuncu sıfatını kaybettiği için diskalifiye edici karar verilemezdi. Ancak hakkında rapor yazılabilirdi.

Buna karşılık Sanadze hâlâ oyuncu olduğu için diskalifiye edici faul sayı kâğıdında onun hanesine yazıldı (Cezası 2 atış + topu oyuna sokma hakkı).

Bu pozisyonun başında Furkan turnike atarken Sanadze’ye çalınan faulden dolayı 2 serbest atışla birlikte oyunun 4 serbest atış kullanmamız ve kenardan oyuna sokmamızla devam etmesi gerekiyordu.

Hakemler ise Furkan’ın yerine oyuna giren Buğrahan’a 2 atış yaptırıp maçı devam ettirdi.

Furkan-Sanadze gerginliği sırasında sürenin 22 saniye durdurulmaması da Türkiye-Gürcistan maçında yaşanan bir başka kural hatası.

FURKAN KORKMAZ'DAN PAYLAŞIM

🇹🇷🇹🇷🇹🇷 — Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) September 4, 2022

TBF: FURKAN KORKMAZ VE TÜM TAKIMIMIZIN HER ZAMAN VE HER YERDE ARKASINDAYIZ

ÜNAL ÖZÜAK: BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDIK

Hürriyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ünal Özüak, Gürcistan - Türkiye mücadelesini bugünkü köşesinde şu sözlerle değerlendirdi:

Shengeila ve Bitadze’nin yokluğunda yarı yarıya eksilmiş olmalarına rağmen, NBA’li Mamukelashvili’nin yanı sıra Shermadini, Sanadze, Burjanadze ve McFadden gibi iyi rotasyon oyuncularıyla dolu hayli uzun kadrolu ev sahibi Gürcistan’la Belçika’da İspanya’yı yendiği için olası namağlup liderliği yakalamak adına çıktığımız maçta rakibin basketbolunu oynayarak rahat olması gereken maçı verdik. Kazanırsa turnuvada kalacağını bilen rakip kuru gürültüyle giriş yaptı maça. İlk çeyrekte yüksek ritmimizi sahaya yansıtıp rakip tribün baskısı oyuna girmeden yangına köpük sıktık. Sağlam gedik vermeyen alan savunması ve sıcak elli atış ve ikili oyunlarla içeri dalışlarla doğru hücumlar yaparak momentumu ele aldık. Boş atışlarının ribaundlarını da toplayıp açık alan basketbol ritmimizi sürdürmeyip yarı alana mahkum olarak demiri tavında döverek vurup geçemeyince kaosla bir yangın daha yaparak devre bitmeden oyunu yakaladı ev sahibi.

KRiZi BÜKEMEDiK

Skor tıkanıklığını bir türlü aşamadığımız ikinci yarıda aranan şutör katkısını Melih’ten aldık. Maç boyu süre vermediğimiz Alperen ve Osmani’yi pota altında faul sayısı artan ağır adam Shermadini üstünde kullanmayı geç akıl ettik. Geri gelme çabamız cılız ve hatalarla dolu olunca Gürcüler salonla da bütünleşerek oyunda kalma direncimizi kırdı. Son çeyrek Gürcüler sertliğin dozunu çirkinliğe dönüştürdü. Sanadze, yaptığı provakasyon sonucu Furkan’la birlikte diskalifiye oldu. Çift uzatmaya giden çekişmede ev sahibi sazı sahra üçlükleri atan McFadden’e bıraktı. Maalesef fırsat teptiğimiz maçın sonunu getiremedik.