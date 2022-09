Son Dakika: Ergin Ataman'dan İbrahim Kutluay'a çok sert cevap! "Geçmişte milli takımda bir şey kazanamamalarına rağmen..."

Haberin Devamı

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Rakip oyuncuların Furkan Korkmaz'a saldırmak için maç sırasında soyunma odasına gittiğini ifade eden Ergin Ataman, "Furkan soyunma odasına gittiği anda oynamayan Shengelia, kadroda olan Bitadze Furkan'a saldırdılar. Bizim ekip de içeri ekip Furkan'ı koç odasına sakladılar. FIBA organizasyonunda böyle bir şey olması saçmalık. Bunlar zaten görüntülerde ortaya çıkacak. Ben de diskalifiye olduğumda, koç odasına gittim. Gürültüleri duydum. Gürcü polisi takımı tartakladı. Takımı iterek soyunma odasına gönderdi. Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'u tartakladılar. Büyük gölge düşürdü organizasyona." dedi.

Maçta kural hatası olduğunu söyleyen Ataman, "Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. Maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik. Özellikle maçın uzatma bölümünde 22 saniyenin göz göre göre oynatılmamış olması büyük skandal... Bu konuda gerekli itirazımızı anında yaptık aslında ama masadan püskürttüler bizi. Maç bitiminde kaptanımız hemen resmi, imzalı itirazını yaptı. FIBA'dan maçın tekrarını ya da son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını beklemekteyiz... Burada çağ dışı bir organizasyonla karşı karşıyayız, dünkü olaylarla da bu ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KUTLUAY'IN SÖZLERİNE CEVAP

İbrahim Kutluay'ın açıklamalarına da yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, "Henüz bitmiş bir şey yok. Takım olarak, bu olayların etkisinden kurtulup, aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Burada bir milli takım var. Turnuva bittikten sonra eleştiri olabilir, beni eleştirsinler ama turnuva sırasında desteklerini versinler. Eski basketbolcuların çıkıp da, bu çocuklara "Siz yüreksizsiniz" demesini kabul etmem, etmiyorum. Geçmişte Milli Takım'da oynayıp, hiçbir şey kazanamamalarına rağmen, burada canını ortaya koyan çocuklara "yüreksiz" demeleri beni yaralıyor. Bu çocukları da yaralıyor." şeklinde konuştu.

İBRAHİM KUTLUAY NE DEMİŞTİ?

Socrates Dergi'nin YouTube kanalında yayınlanan EuroBasket 2022 isimli program konuşan İbrahim Kutluay, "Kaan Kural maçı çok iyi ve iyi niyetli özetledi ancak ben bu maç için bu kadar şey konuşamıyorum. Çünkü bizim milli takımımızın her ne şartta olursa olsun Gürcistan'a yenilmesini içime sindiremiyorum. Gerçekten büyük bir hayalkırıklığı. Bunun geleceği de belliydi. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de yakalandı. Hem Karadağ maçında, hem de Bulgaristan maçında biz çok iyi oynadığımızdan değil rakiplerin kalite sınırlılığından, kalite yetersizliğinden ve maçın bazı bölümlerde kaosa girmesiyle bazı yeteneklerimiz sayesinde kazandık. Arka arkaya boş hücumlar, ikinci yarı bu kadar kötü olamaz ya. Bizim milli takımımız bu kadar kötü değil. Ergin Ataman, Anadolu Efes'te iki tane guard'ın her şeyi çözmesine alıştığı için sahada öyle bir şey bekliyor ancak sahada bana göre ne Furkan, ne Cedi ne de Alperen, hiçbiri bir varlık gösteremedi. Rakibin iki oyuncusu kadroda yok, en iyi oyuncusu çıkmış, guard'ı felaket şut atıyor. Forvetleri desen potaya bakmıyor. Biz bu takıma yenildik. Oturup izlediğin zaman utanç duyuyorsun. Bizim milli takımımız burada nasıl yenilir ya? Zaten oynadığın basketbol, basketbol değil. İki maçtır kötü oynuyorduk ama bir şekilde kazandık. Bugün de kazanabilirdik ama bu demek değildir ki iyi basketbol oynuyoruz. Oynadığımız basketbol bana zevk vermiyor. Uzun lafın kısası, bir tane yürekli oyuncu olacak ya, bir tane… Gürcistan’a kaybediyoruz, insan utanır. Topu çembere atmaktan bu kadar aciz miyiz? Yazık." demişti.

FURKAN KORKMAZ: KİMSE BENİM SURATIMA O ŞEKİLDE KONUŞAMAZ

"Böyle bir şeyin yaşanması gurur duyacağımız bir şey değil ancak bize yapılan bir saygısızlık var. Buna tepki gösterdik... Dünyanın her yerinde bize sataşanlara cevabını veririz... Tabii ki saha içinde agresiflikler oluyor; bunları bir şekilde tolere ediyoruz ama kimse benim suratıma karşı o tarz konuşamaz. Öyle konuşursa da her türlü cevabını alır. Bunu da herkes bilsin... Kondisyonerimiz Eren ağabey, güvenlik için değil sadece yanımda olmak istedi. O olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu ve 2 tane ne yaptığı belli olmayan güvenlik üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler de olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez..."

ÖMER ONAN: O GÖRÜNTÜLER FIBA'NIN ŞEREFİ VE HAYSİYETİ

"Biz burada kavga olduğu için turnuvadan çekilmeyiz. Bizim isteğimiz, görüntüler sonrasında doğru kararların verilmesi... Burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın da bir anlamı yok... Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti... Ancak hala kamera görüntüleri FIBA'nın eline gelmemiş..."

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında tartışma çıktı. Birbirinin üzerine yürüyen iki oyuncuyu takım arkadaşları güçlükle ayırdı.

Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze arasında yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncu da diskalifiye edildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cedi Osman'a çıkan sportmenlik dışı faul sonrasında yaptığı itiraz nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği görüldü.

Maç sonu o anları anlayan A Milli Basketbol Takımı'nın antrenörü Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalfiye edildikten sonra koridor rakip takımın 2-3 oyuncu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek şey değil" demişti.