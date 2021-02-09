Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış'tan itiraf! "Bırak bir tane daha atacağım dedim..."

TFF 1’inci Lig'in 20'nci haftasında Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Maçın 3 golünü de serbest vuruştan atarak ‘hat-trick’ yapan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 puanı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bugünkü antrenmanı öncesinde DHA'ya açıklama yapan Taşkın Çalış, “Almanya’da doğup, 17 yaşıma kadar orada büyüdüm. Orada altyapı da oynadım. 17 yaşımda Türkiye’ye geldim. Gaziantepspor, Bursa, Akhisar’da toplam 4 buçuk yıl Süper Lig dönemim oldu. Daha sonra Gümüşhane ve Menemen’de oynadım. Şimdi de Aydeniz Et Balıkesirspor forması giyiyorum. Maça çıkmadan önce heyecanlıydık. Benim de burada ikinci maçımdı. Yeni kulüp, yeni sayfa. Bizim için 3 puan önemliydi, 3 puanı aldık. Çok mutluyum. İlk golde arkadaşlarıma dedim zaten olacak diye. Şükür oldu. İkinci golde santrforumuz Manay geldi, ‘Ben vurayım’ dedi. Ben de, ‘Bırak bir tane daha atacağım’ dedim. Hissettim. Üçüncü golde de Halil ağabey geldi. Orada da hissettim. ‘Ağabey bırak hayatımda ilk defa ‘hat-trick’ yapayım. Başarayım, deneyeyim en azından’ dedim. O da oldu. Çok mutluyum. 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum” dedi.

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