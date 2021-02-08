Frikikten hat-trick yapan Taşkın Çalış, futbol tarihine geçti!

Fatih Gider - Spor Arena Araştırma / Taşkın Çalış, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'un Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 41, 45 ve 90+1. dakikalarında kullandığı frikiklerde topu ağlara yolladı ve mücadelenin yanı sıra futbol tarihine de damga vurdu.

Daha önce frikikten kaç kez hat-trick yapıldı?

Taşkın Çalış, 'bilinen' futbol tarihinde frikikten hat-trick yapan 8. futbolcu oldu. Bu 8 isim arasında Lionel Messi, Juninho, Roberto Carlos, Pirlo, Hagi, Alex ve Pierre van Hooijdonk gibi ünlü frikikçiler giremedi.

İşte Taşkın Çalış'tan daha önce frikikten hat-trick yapan 7 futbolcu

Sinisa Mihajlovic (Lazio): 1998 / Lazio 5-2 Sampdoria

Giuseppe Signori (Lazio): 1994 / Lazio 3-1 Atalanta

Marcus Assunçao (Santos): 1998 / Bahia 3-3 Santos

Kostas Frantzeskos (PAOK): 1997 / PAOK 6-0 Kastoria FC

Cristiano da Silva (Kashiwa Reysol): 2015 / Kashiwa Reysol 3-3 Vegalta Sendai

Ray McKinnon (Dundee United): 1997 / Dundee United 3-2 Kilmarnock

Adrian Justinussen (HB Torshavn): 2020 / HB Torshavn 5-0 Argja Boltfelag

Taşkın Çalış kimdir?

1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Taşkın Çalış, futbola Aachen'da başladı. 16 yaşında Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Taşkın, 2011 yılında 640 bin Euro bedelle Gaziantepspor'a transfer oldu ve profesyonel kariyerine Türkiye'de başladı.

Gaziantepspor'da 3 sezon forma giyen Taşkın, 2014 Ağustos'ta Bursaspor'a bedelsiz gitti. Kariyerinde çıkış beklenirken düşüş yaşayan Taşkın Çalış, 6 aylık Bursaspor macerasının ardından Akhisarspor'a, oradan Gümüşhanespor'a gitti. Daha sonra sırasıyla Yeni Malatyaspor, Menemenspor gibi takımlarda forma giyen Taşkın Çalış, geride bıraktığımız transfer döneminde Balıkesirspor'a imza attı.

Taşkın Çalış kariyerinde toplam 34 Süper Lig maçına çıktı ve 1 asist yaptı. 1. Lig'de 44 maça çıkıp 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Taşkın, 2. Lig'de çıktığı 123 maçta ise 26 gol atma başarısı gösterdi.

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