Frenkie De Jong'un Dusan Tadic cevabı viral oldu!

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Dusan Tadic cevabını verdi.
AJAX'TA BİRLİKTE OYNADILAR
Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Dusan Tadic, Frenkie De Jong ile birlikte Ajax'ta forma giymişti.
Frenkie De Jong'un sorulara cevapları şu şekilde:
En hızlı: Kylian Mbappe
En iyi defans: Virgil van Dijk
En iyi dribbling yapan: Lionel Messi
En zeki: Lionel Messi
En iyi bitirici: Lionel Messi
En yetenekli: Neymar
Liderlik yeteneği en yüksek: Dusan Tadic