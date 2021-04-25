Fransızlar resmen duyurdu! Son tango ve Burak Yılmaz...

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da şampiyonluk mücadelesi nefes keserken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, en kritik maçına bugün saat 22:00'de Lyon karşısında çıkacak.

Lille, kazanması halinde PSG'yi geçip zirveye yerleşecek. Yenilmesi halinde ise hem PSG hem de Lyon'a geçilecek. Beraberlik halinde ise son 4 haftaya Lille 2, PSG ise 1. sırada girecek.

SEZON SONU GİDİYOR!

Lille, şampiyonluk için bu maça hazırlanırken Fransız basınından sürpriz bir haber geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, sezon sonu bir başka Fransız ekibi Nice ile anlaşacak. Lille'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Galtier için Nice'in ciddi bir bütçe ayırdığı ve Galtier ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

BÜYÜK SIKINTI VAR, AYRILIKLAR BAŞLIYOR

Gazetenin haberinde Lille'in ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içinden geçtiği ve sezonun sona ermesiyle Galtier'in dışında birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceği kaydedildi. Fransız gazetesi, bu sezon Lyon maçının şampiyonluk adına en kritik maçı olacağına dikkat çekerken 'Yaz öncesi son tango!' başlığını kullandı.

Galtier için geçtiğimiz haftalarda da Lyon iddiaları çıkmıştı. Ancak ekonomik olarak güçlü bir yatırım alan ve gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Nice'in Lyon'u geride bıraktığı iddia edildi.

BURAK YILMAZ COŞKUSU

Öte yandan Lille, Lyon maçı bu şehre giderken havalimanında Burak Yılmaz büyük bir coşkuyla karşılandı. Lille taraftarları, Lyon'da Milli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken Fransız basını da Lille için Lyon maçındaki en kritik futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu belirtti.

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