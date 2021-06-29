Fransa'nın altın çocuğu Kylian Mbappe, turnuvayı golsüz kapattı

Spor Arena / Detay - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Bükreş'teki Arena Naționala'daki mücadeleye 11'de başlayan Fransızların altın çocuğu Mbappe, net fırsatlardan yararlanamazken seri penaltılarda kaleci Sommer'i geçemedi.

ŞANSSIZLIĞINI YİNE KIRAMADI

Fransa'nın EURO 2020'de oynadığı tüm maçlarda 11'de başlayan Mbappe, gol atma başarısı gösteremezken bu şanssızlığını İsviçre maçında da kıramadı.

Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı 4 maçta 2 asisti bulunan ancak golle tanışamayan 22 yaşındaki forvet, ilk golüne çok yaklaştığı karşılaşmada İsviçre kalecisi Sommer'i geçemedi.

SON PENALTIYI GOLE ÇEVİREMEDİ

Maç boyunca istekli bir oyun ortaya koyan Fransız golcü, seri penaltılarda takımının beşinci penaltısını kullanmak için topun başına geçerken Sommer gole izin vermedi ve Horozlar son 16 turunda turnuvaya veda etti.

Son penaltıyı gole çeviremeyen ve takımını Avrupa Şampiyonası'nda tutma fırsatını kaçıran Mbappe, büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları genç golcüye destek oldu.

"MBAPPE’NİN EGOSU SAHA DIŞINA DA TAŞIYOR"

Mbappe, turnuvaya gol atamadan veda ederken eski futbolcu Jerome Rothen ise golcü yıldızın takım içindeki pozisyonunun bazı problemlere gebe olduğu görüşünü belirtmişti.

Jerome Rothen, Mbappe hakkında RMC Sport'a konuşurken "Mbappe’nin egosu saha dışına da taşıyor ve bu durum beni rahatsız ediyor." demiş ve "Deschamps, artık Mbappe’nin egosunu yönetemiyor" ifadelerini kullanmıştı.