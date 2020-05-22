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GeriFutbol Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 23:16,Son Güncelleme:

Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

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Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılması kararının iptaline ilişkin mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü

 

Fransada liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

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