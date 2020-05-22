Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itiraz reddedildi

Profesyonel Futbol Ligi'nden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Lyon, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazlarının Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun tesciliyle şampiyon ilan edilirken, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü

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