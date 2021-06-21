Fransa'da Dembele şoku! EURO 2020 kadrosunda çıkarıldı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.
F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.
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