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GeriFutbol Fransa'da Dembele şoku! EURO 2020 kadrosunda çıkarıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Fransa'da Dembele şoku! EURO 2020 kadrosunda çıkarıldı

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Fransa'da Dembele şoku! EURO 2020 kadrosunda çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Fransa'da, kanat oyuncusu Ousmane Dembele sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak.

Fransada Dembele şoku EURO 2020 kadrosunda çıkarıldı

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