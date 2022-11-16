Fransa'da Christopher Nkunku şoku! Kadrodan çıkarıldı...

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Fransa Milli Takımı'nda Christopher Nkunku, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na 4 gün kala kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, "Christopher Nkunku antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor." denildi.

Teknik direktör Deschamps, Nkunku'nun yerine kadroya Entracht Frankfurt'un 23 yaşındaki forveti Randal Kolo Muani'yi dahil etti.

EKSİK SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nın turnuva kadrosuna sakatlık nedeniyle yazamadığı isim sayısı 5'e yükseldi.

Son şampiyon Fransa'da daha önce Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante ve Paul Pogba sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

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