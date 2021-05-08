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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:12 | Son Güncelleme:

Fransa liginde Olympique Lyon farklı kazandı

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Fransa liginde Olympique Lyon farklı kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında Olympique Lyon, Lorient'i 4-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu son iki haftaya taşıdı.

Olympique Lyon, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Lorient'i ağırladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Houssem Aouar, 65. dakikada Lucas Paqueta, 71. ve 77. dakikalarda Bruno kaydetti. Lorient'in tek golünü ise 83. dakikada Thomas Monconduit attı.

Lider Lille'in kazanmasıyla şampiyonluk şansı kalmayan Olympique Lyon, aldığı bu galibiyetle puanını 73'e yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Lorient ise 38 puanda kaldı.

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