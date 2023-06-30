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Francesco Farioli imzayı attı! Fransa Ligue 1 ekibi...

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#Farioli#Nice#Fransa
Francesco Farioli imzayı attı Fransa Ligue 1 ekibi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 21:05

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Frncesco Farioli, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in yeni teknik direktörü oldu.

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in yeni teknik direktörü oldu. 34 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Farioli'nin göreve gelmesiyle ilgili konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere; "Farioli bizim hedeflerimize uygun bir teknik adam. Mesleki ve insani nitelikleri oldukça yüksek. Geçmiş deneyimlerinde iz bırakmış, son derece gelecek vadeden bir teknik direktör." dedi.

Nice'in teknik direktörü olan Farioli ise duygularını şu sözlerle aktardı:

Bu göreve gelmek benim için büyük gurur. Kulübün gelişimini yıllardır takip ediyorum. Büyük işler başarmak için tüm koşullar hazır. En üst seviyeye çıkmak için alçakgönüllü şekilde çalışacağız.

 

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#Farioli#Nice#Fransa

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