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Motor Sporları
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Haber Giriş: 16.04.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam ediyor

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Formula 1'de heyecan İtalya'da devam ediyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek.

İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Yarış ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın Bahreyn'de düzenlenen ilk etabını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

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Imola Pisti'ndeki yarış öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 18
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 16
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12
5. Sergio Perez (Meksika): 10

- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 41
2. Red Bull: 28
3. McLaren: 18
4. Ferrari: 12
5. AlphaTauri: 2

 

Formula 1de heyecan İtalyada devam ediyor

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