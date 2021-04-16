Son dakika: Formula 1 yeniden Türkiye'ye mi geliyor? Kanada'da büyük tehlike ve heyecanlandıran haber...

Spor Arena Dış Haber - Formula 1'in açıklanan takviminde 8. yarış Kanada'nın en büyük şehri Montreal'de düzenlenecek. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl yapılamayan Kanada GP'nin bu sene de yapılamama ihtimali bulunuyor. Hatta bu ihtimal gün geçtikçe büyüyor.

Kanada Radyosu'nda dün yayınlanan özel haberde 11-12-13 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kanada Grand Prix'sinin büyük ihtimalle iptal edileceği ifade edildi.

Kanada Sağlık Bakanlığı, devam eden koronavirüs salgınında üçüncü dalganın ağır devam ettiğini, seyircisiz olsa dahi yarış için Kanada'ya en az 2 bin 500 kişinin girmesinin büyük tehlike oluşturacağını düşünüyor.





İKİ SAĞLIK KURUMU ARASINDA ANLAŞMAZLIK VAR

Sağlık bakanlığının olumsuz tutumuna rağmen Gilles-Villeneuve Pisti'nin bulunduğu, Montreal eyaletine bağlı Quebec şehrinin halk sağlığı başkanlığı, her türlü önlem alınarak yarışı düzenleyebileceğini düşünüyor. İki kurum arasında görüşmeler devam ediyor ancak Kanada Radyosuna göre yarış düzenlenmeyecek.

14 GÜN KARANTİNA KURALI TAKVİME UYMUYOR

Kanada'nın ülkeye gelenler için zorunlu kıldığı 14 günlük karantina kuralı, devam eden Formula 1 takvimi açısından imkansız durumda. Kanada GP, 11-13 Haziran'da düzenlenecek. 4-6 Haziran'da ise Bakü'de Azerbaycan GP var. Arada boşluk olmadan takımlar Azerbaycan'dan Kanada'ya giderek yarışa çıkmak zorunda.

İSTANBUL PARK VE TÜRKİYE GP YARIŞA HAZIR

Geçen sezonun en heyecanlı ve unutulmaz yarışına sahne olan İstanbul Park, bu sezonun takviminde kendisine yer bulamamıştı ancak Kanada GP'nin iptal edilme ihtimaline karşın takvime eklenmesi favori yarışın Türkiye GP olduğu konuşuluyor. 4-6 Haziran'da Bakü'de olacak takımlar, hemen Türkiye'ye geçerek bir hafta sonraki yarışa daha rahat hazırlanabilecek.

PİLOTLAR İSTANBUL'U ÇOK SEVİYOR

Geçen sezon uzun bir aradan sonra Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta sezonun en çok konuşulan yarışı koşulmuştu. İstanbul'da kazanarak 7. kez şampiyon olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton da verdiği bir röportajda geçen sezonun favori yarışı, en zorlu yarışı, en iyi performans gösterdiği yarışı ve en zorlu yarış hafta sonu gibi soruların hepsine 'Türkiye' cevabı vermişti.







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