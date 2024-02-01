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Formula 1'de bomba transfer! Lewis Hamilton, Ferrari'ye...

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Ferrari
Formula 1de bomba transfer Lewis Hamilton, Ferrariye...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 14:11

Formula 1'de flaş bir transfer haberi gündemi sarstı. Lewis Hamilton'ın 2025 sezonunda Ferrari adına yarışacağı iddia edildi.

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Formula 1'de 2024 sezonu için geri sayım sürerken bomba bir haber geldi. Lewis Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari adına yarışabilir.

Sky Sport'un haberine göre İngiliz pilot, 2025 sezonunda Ferrari adına yarışabilir.

Geçtiğimiz haftalarda Charles Leclerc'in sözleşmesini uzatan Ferrari, diğer pilotu Carlos Sainz ile ilgili bir duyuru yapmamıştı. İspanyol sürücünün sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek.

Mercedes ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Hamilton'ın sözleşmesinde 2025 sezonunda çıkış maddesi bulunuyordu.

BBC ise taraflar arasında görüşme olduğunu doğrularken henüz anlaşma durumu olmadığını bildirdi.

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Ferrari

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